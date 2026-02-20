Vorteilswelt
Hand aufs Herz

Wie wichtig ist Ihnen Religion in Ihrer Beziehung?

Intim
20.02.2026 06:00
Ist Ihnen wichtig, dass Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner den gleichen Glauben hat wie Sie bzw. ...
Ist Ihnen wichtig, dass Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner den gleichen Glauben hat wie Sie bzw. eben gar keinen Glauben hat wie Sie?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Erstmals seit 1863 fallen die christliche Fastenzeit und der muslimische Fastenmonat Ramadan zusammen. Das bewegt uns zur Frage: Wie wichtig ist Ihnen in Ihrer Beziehung eigentlich die Religion und der Glaube?

0 Kommentare

In Österreich leben rund fünf Millionen Katholiken, zwei Millionen sind ohne Bekenntnis, etwa 750.000 sind Muslime, 440.000 Orthodoxe und 430.000 evangelisch (Volkszählung 2021). Insgesamt gibt es derzeit 16 gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften, weitere elf sind eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften mit niedrigerem rechtlichen Status. Aber spielt das Ganze überhaupt eine Rolle für eine Beziehung?

Was meinen Sie: Wie sehr hat der Glaube tatsächlich Einfluss auf unsere Partnerwahl? Oder die Religion und ihre jeweiligen Traditionen konkret auf den Alltag von heimischen Paaren? Leben Sie in einer Beziehung mit einem andersgläubigen Menschen? Wie funktioniert das im Alltag? Oder könnten Sie sich vorstellen, mit jemandem liiert zu sein, der eine andere Glaubensrichtung hat oder gar keiner Religion zugehörig ist?

Gerne möchten wir dieses Thema mit Ihnen erläutern: Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen, teilen Sie Ihre Einstellung dazu mit uns – wir freuen uns auf Sie!

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Intim
20.02.2026 06:00
