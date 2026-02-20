Wie wichtig ist Ihnen Religion in Ihrer Beziehung?

Erstmals seit 1863 fallen die christliche Fastenzeit und der muslimische Fastenmonat Ramadan zusammen. Das bewegt uns zur Frage: Wie wichtig ist Ihnen in Ihrer Beziehung eigentlich die Religion und der Glaube?
In Österreich leben rund fünf Millionen Katholiken, zwei Millionen sind ohne Bekenntnis, etwa 750.000 sind Muslime, 440.000 Orthodoxe und 430.000 evangelisch (Volkszählung 2021). Insgesamt gibt es derzeit 16 gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften, weitere elf sind eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften mit niedrigerem rechtlichen Status. Aber spielt das Ganze überhaupt eine Rolle für eine Beziehung?
Was meinen Sie: Wie sehr hat der Glaube tatsächlich Einfluss auf unsere Partnerwahl? Oder die Religion und ihre jeweiligen Traditionen konkret auf den Alltag von heimischen Paaren? Leben Sie in einer Beziehung mit einem andersgläubigen Menschen? Wie funktioniert das im Alltag? Oder könnten Sie sich vorstellen, mit jemandem liiert zu sein, der eine andere Glaubensrichtung hat oder gar keiner Religion zugehörig ist?
Gerne möchten wir dieses Thema mit Ihnen erläutern: Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen, teilen Sie Ihre Einstellung dazu mit uns – wir freuen uns auf Sie!
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
