Wie wichtig ist Ihnen Religion in Ihrer Beziehung?

Was meinen Sie: Wie sehr hat der Glaube tatsächlich Einfluss auf unsere Partnerwahl? Oder die Religion und ihre jeweiligen Traditionen konkret auf den Alltag von heimischen Paaren? Leben Sie in einer Beziehung mit einem andersgläubigen Menschen? Wie funktioniert das im Alltag? Oder könnten Sie sich vorstellen, mit jemandem liiert zu sein, der eine andere Glaubensrichtung hat oder gar keiner Religion zugehörig ist?