China vermutet: Italienischer Staatsschutz gehackt

Ziel des Angriffes ist Informationsgewinnung

Ziel des Angriffs ist dem Bericht zufolge nicht Sabotage, sondern die Gewinnung vertraulicher Informationen. Von besonderem Interesse seien offenbar jene Beamten gewesen, die sich mit der chinesischen Diaspora, kriminellen Netzwerken und politischen Dissidenten aus der Volksrepublik befassen.