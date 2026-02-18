Vorteilswelt
Informationsgewinnung

China vermutet: Italienischer Staatsschutz gehackt

18.02.2026 13:34
Von besonderem Interesse sollen Beamten gewesen sein, die sich mit der chinesischen Diaspora, ...
Von besonderem Interesse sollen Beamten gewesen sein, die sich mit der chinesischen Diaspora, kriminellen Netzwerken und politischen Dissidenten aus der Volksrepublik befassen.(Bild: Herr Loeffler -stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Informatiknetz des italienischen Innenministerium ist von chinesischen Hackern angegriffen worden. Die Hacker sollen auf die Datenbank von rund 5000 Ermittlern der italienischen Staatsschutzabteilung Digos zugegriffen haben.

Betroffen seien Namen, Funktionen und Einsatzorte von Beamten, die mit besonders heiklen Ermittlungen befasst sind – von Terrorismusabwehr über die Beobachtung ausländischer Gemeinschaften bis hin zur Überwachung chinesischer Dissidenten in Italien, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica“ am Mittwoch.

Unbekannte Angreifer sollen sich demnach Zugang zu internen Systemen verschafft und vertrauliche Daten von in verschiedenen Polizeistationen eingesetzten Kräften heruntergeladen haben. Sicherheitskreise vermuten hinter den Attacken Akteure aus dem Umfeld chinesischer Nachrichtendienste.

Ziel des Angriffes ist Informationsgewinnung
Ziel des Angriffs ist dem Bericht zufolge nicht Sabotage, sondern die Gewinnung vertraulicher Informationen. Von besonderem Interesse seien offenbar jene Beamten gewesen, die sich mit der chinesischen Diaspora, kriminellen Netzwerken und politischen Dissidenten aus der Volksrepublik befassen.

Die Enthüllungen fallen in eine Phase intensiver diplomatischer Kontakte zwischen Rom und Peking im Bereich der Justiz- und Sicherheitskooperation. 2024 traf Innenminister Matteo Piantedosi in Peking seinen chinesischen Amtskollegen Wang Xiaohong. Vereinbart wurde ein dreijähriger Kooperationsplan zur Bekämpfung von Drogenhandel, Cyberkriminalität, Menschenhandel und organisierter Kriminalität.

18.02.2026 13:34
China vermutet: Italienischer Staatsschutz gehackt
Neues Hauptquartier
Interpol rüstet im Kampf gegen Cybercrime auf
Psychiater Musalek:
„Handy-Sucht ist tatsächlich eine Sucht“
Erfolg für NGO:
Urteil: X muss Daten zu Ungarn-Wahl liefern
Bieterstreit
Warner weist neues Paramount-Angebot zurück

