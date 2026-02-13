Warum ein Beinbruch sogar das Leben gefährden kann

„Normalerweise würden bei einer komplexen Fraktur des Unterschenkels wie bei Lindsey Vonn die Bruchstücke mit Platten und Schrauben chirurgisch fixiert werden“, wie Priv.-Doz. Dr. Patrick Weninger, Orthopäde und Unfallchirurg in Wien, erklärt. Bei dem Ski-Star kam es jedoch auch, wie berichtet, zu einer massiven Beeinträchtigung und Schädigung der umgebenden Weichteile. Die Durchblutung des Unterschenkels wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen.