Warum ein Beinbruch sogar das Leben gefährden kann

Nach ihrem heftigen Sturz musste Ski-Star Lindsey Vonn aufgrund ihrer komplizierten Schienbeinverletzung bereits dreimal operiert werden. Ein Wiener Orthopäde erklärt, warum das sogenannte Kompartmentsyndrom als häufige Folge schwerer Brüche ein chirurgischer Notfall ist und wie die Behandlung erfolgt.
„Normalerweise würden bei einer komplexen Fraktur des Unterschenkels wie bei Lindsey Vonn die Bruchstücke mit Platten und Schrauben chirurgisch fixiert werden“, wie Priv.-Doz. Dr. Patrick Weninger, Orthopäde und Unfallchirurg in Wien, erklärt. Bei dem Ski-Star kam es jedoch auch, wie berichtet, zu einer massiven Beeinträchtigung und Schädigung der umgebenden Weichteile. Die Durchblutung des Unterschenkels wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen.
