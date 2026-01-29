Welchen Sportgeräte-Kauf bereuen Sie?

Hometrainer, Hanteln, Fitnessbänder: Wir alle haben uns schon einmal durch den Kauf von Fitnesszubehör den schnellen Erfolg versprochen. Oder zumindest die Motivation erhofft, nun auch wirklich dranzubleiben. Schließlich will man das Geld ja nicht umsonst ausgegeben haben. Doch häufig ist das Gegenteil der Fall: Wer nur kauft, um das schlechte Gewissen zu beruhigen, wird feststellen, dass die Motivation meist schneller verfliegt, als die Freude über das neue „Spielzeug“ anhält.