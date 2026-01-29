Welchen Sportgeräte-Kauf bereuen Sie?

Wenn die Werbung wieder einmal mit schnellen Erfolgsversprechen lockt, ist das Geld rasch in das neueste Sportequipment investiert. Gehören Sie auch zu jenen, die bei vergangenen Motivationsschüben Unsummen für High-Tech-Geräte ausgegeben haben, die mittlerweile im Keller verstauben oder zum Kleiderständer umfunktioniert wurden? Was war bisher Ihr größter Fehlkauf? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
Hometrainer, Hanteln, Fitnessbänder: Wir alle haben uns schon einmal durch den Kauf von Fitnesszubehör den schnellen Erfolg versprochen. Oder zumindest die Motivation erhofft, nun auch wirklich dranzubleiben. Schließlich will man das Geld ja nicht umsonst ausgegeben haben. Doch häufig ist das Gegenteil der Fall: Wer nur kauft, um das schlechte Gewissen zu beruhigen, wird feststellen, dass die Motivation meist schneller verfliegt, als die Freude über das neue „Spielzeug“ anhält.
Unser Körper braucht Regelmäßigkeit und das Zusammenspiel von Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Ob Sie diese Basis mit einer teuren Hantel, dem eigenen Körpergewicht oder einer Wasserflasche trainieren, ist Ihrem Muskel letztlich egal. Bevor Sie in teures Zubehör investieren, fragen Sie sich: „Was brauche ich wirklich, um mich wohlzufühlen?“ Wenn Sie die frische Luft im Park motiviert, hilft auch die beste Ausrüstung im Keller nicht über den inneren Schweinehund hinweg.
Welche Geräte verwenden Sie wirklich regelmäßig und was war Ihr größter Fehlkauf, der heute noch Platz wegnimmt? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.