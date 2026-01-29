Vorteilswelt
Welchen Sportgeräte-Kauf bereuen Sie?

29.01.2026 14:00
Regelmäßigkeit ist für den sportlichen Erfolg wichtiger als teure Geräte.
Regelmäßigkeit ist für den sportlichen Erfolg wichtiger als teure Geräte.(Bild: Getty Images)
Porträt von Community
Von Community

Wenn die Werbung wieder einmal mit schnellen Erfolgsversprechen lockt, ist das Geld rasch in das neueste Sportequipment investiert. Gehören Sie auch zu jenen, die bei vergangenen Motivationsschüben Unsummen für High-Tech-Geräte ausgegeben haben, die mittlerweile im Keller verstauben oder zum Kleiderständer umfunktioniert wurden? Was war bisher Ihr größter Fehlkauf? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

Hometrainer, Hanteln, Fitnessbänder: Wir alle haben uns schon einmal durch den Kauf von Fitnesszubehör den schnellen Erfolg versprochen. Oder zumindest die Motivation erhofft, nun auch wirklich dranzubleiben. Schließlich will man das Geld ja nicht umsonst ausgegeben haben. Doch häufig ist das Gegenteil der Fall: Wer nur kauft, um das schlechte Gewissen zu beruhigen, wird feststellen, dass die Motivation meist schneller verfliegt, als die Freude über das neue „Spielzeug“ anhält.

Unser Körper braucht Regelmäßigkeit und das Zusammenspiel von Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Ob Sie diese Basis mit einer teuren Hantel, dem eigenen Körpergewicht oder einer Wasserflasche trainieren, ist Ihrem Muskel letztlich egal. Bevor Sie in teures Zubehör investieren, fragen Sie sich: „Was brauche ich wirklich, um mich wohlzufühlen?“ Wenn Sie die frische Luft im Park motiviert, hilft auch die beste Ausrüstung im Keller nicht über den inneren Schweinehund hinweg.

Welche Geräte verwenden Sie wirklich regelmäßig und was war Ihr größter Fehlkauf, der heute noch Platz wegnimmt? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

Folgen Sie uns auf