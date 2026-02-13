WM-Teilnehmer findet keine Testspielgegner

Ligaspiele vor leeren Rängen statt

Seit den Protesten Ende Dezember und Anfang Jänner finden auch die Ligaspiele vor leeren Rängen statt. Der FFI befürchtet, dass Fans im Stadion Parolen gegen die islamischen Machthaber rufen könnten. Zudem müssen zahlreiche Vereine ihre Heimspiele aus Sicherheitsgründen in andere Städte verlegen, die als politisch weniger sensibel gelten.