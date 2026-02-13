WM-Teilnehmer findet keine Testspielgegner

Die iranische Nationalmannschaft steht vier Monate vor der Fußball-WM in den USA wohl fast ohne Testspielgegner da. Mehreren Medienberichten zufolge haben potenzielle Gegner – darunter Österreichs WM-Gruppengegner Algerien sowie Island, Schottland und Spanien – ihre geplanten Partien gegen Iran abgesagt.
Als einzige Alternative bleibt laut dem Sportportal 360 ein Turnier in Jordanien mit Spielen gegen den Gastgeber – ebenfalls ein ÖFB-WM-Rivale -, Nigeria und Costa Rica.
Der iranische Verband (FFI) hat die Berichte über die Testspiel‐Absagen weder bestätigt noch dementiert. Nach Einschätzung zahlreicher Beobachter sollen die Absagen eindeutig politisch begründet sein. Die gewaltsame Niederschlagung der landesweiten Proteste hat international zu scharfer Kritik am islamischen System geführt – ein Grund, warum viele Länder derzeit nicht gegen den Iran antreten wollen, so die Beobachter.
Ligaspiele vor leeren Rängen statt
Seit den Protesten Ende Dezember und Anfang Jänner finden auch die Ligaspiele vor leeren Rängen statt. Der FFI befürchtet, dass Fans im Stadion Parolen gegen die islamischen Machthaber rufen könnten. Zudem müssen zahlreiche Vereine ihre Heimspiele aus Sicherheitsgründen in andere Städte verlegen, die als politisch weniger sensibel gelten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.