Zahlreiche Absagen

WM-Teilnehmer findet keine Testspielgegner

Fußball International
13.02.2026 14:53
Der WM-Pokal
Der WM-Pokal(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die iranische Nationalmannschaft steht vier Monate vor der Fußball-WM in den USA wohl fast ohne Testspielgegner da. Mehreren Medienberichten zufolge haben potenzielle Gegner – darunter Österreichs WM-Gruppengegner Algerien sowie Island, Schottland und Spanien – ihre geplanten Partien gegen Iran abgesagt.

0 Kommentare

Als einzige Alternative bleibt laut dem Sportportal 360 ein Turnier in Jordanien mit Spielen gegen den Gastgeber – ebenfalls ein ÖFB-WM-Rivale -, Nigeria und Costa Rica.

Der iranische Verband (FFI) hat die Berichte über die Testspiel‐Absagen weder bestätigt noch dementiert. Nach Einschätzung zahlreicher Beobachter sollen die Absagen eindeutig politisch begründet sein. Die gewaltsame Niederschlagung der landesweiten Proteste hat international zu scharfer Kritik am islamischen System geführt – ein Grund, warum viele Länder derzeit nicht gegen den Iran antreten wollen, so die Beobachter.

Ligaspiele vor leeren Rängen statt
Seit den Protesten Ende Dezember und Anfang Jänner finden auch die Ligaspiele vor leeren Rängen statt. Der FFI befürchtet, dass Fans im Stadion Parolen gegen die islamischen Machthaber rufen könnten. Zudem müssen zahlreiche Vereine ihre Heimspiele aus Sicherheitsgründen in andere Städte verlegen, die als politisch weniger sensibel gelten.

