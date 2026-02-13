Köstliche Scharfmacher für den Valentinstag

Olympia-Vorspann ins Kreuzfeuer der Kritik geraten
Der Valentinstag ist der perfekte Anlass, um sich Zeit füreinander zu nehmen – und was könnte da erotischer sein als ein gemeinsames Essen, das nicht nur satt macht, sondern auch die Lust weckt? Von Garnelen bis zu Schokodesserts – die richtige Kombination entfacht das Feuer der Leidenschaft.
Aphrodisiaka aus der Küche – das sind Lebensmittel oder Gewürze, denen nachgesagt wird, das Lustempfinden und die sexuelle Energie zu steigern. Nicht alles ist wissenschaftlich eindeutig belegbar, doch eines ist sicher: Essen wirkt auf Körper, Hormone, Durchblutung und Stimmung. Und genau dort beginnt Sinnlichkeit. Lassen Sie sich anregen!
