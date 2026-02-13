Vorteilswelt
Sinnliches Liebesmenü

Köstliche Scharfmacher für den Valentinstag

Ernährung & Wohlfühlgewicht
13.02.2026 10:00
Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen. Probieren Sie es einfach einmal aus.
Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen. Probieren Sie es einfach einmal aus.
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Der Valentinstag ist der perfekte Anlass, um sich Zeit füreinander zu nehmen – und was könnte da erotischer sein als ein gemeinsames Essen, das nicht nur satt macht, sondern auch die Lust weckt? Von Garnelen bis zu Schokodesserts – die richtige Kombination entfacht das Feuer der Leidenschaft.

0 Kommentare

Aphrodisiaka aus der Küche – das sind Lebensmittel oder Gewürze, denen nachgesagt wird, das Lustempfinden und die sexuelle Energie zu steigern. Nicht alles ist wissenschaftlich eindeutig belegbar, doch eines ist sicher: Essen wirkt auf Körper, Hormone, Durchblutung und Stimmung. Und genau dort beginnt Sinnlichkeit. Lassen Sie sich anregen!

Ernährung & Wohlfühlgewicht
13.02.2026 10:00
