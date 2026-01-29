10.000 Schritte am Tag – Mythos oder Medizin?

Wichtiger als die Anzahl der Schritte können auch andere Faktoren sein: etwa die Intensität der Bewegung. Philipp Jelinek: „Die Anzahl der Schritte sagt etwas über die Bewegungsmenge aus, die Intensität über den Trainingsreiz. Für die Gesundheit reicht oft ein moderates Tempo – das heißt, man sollte beim Gehen noch sprechen, aber nicht mehr singen können. Wer schneller oder bergauf geht, erhöht zwar den Effekt für seine Fitness, aber auch ruhige Bewegung hat großen Nutzen. Wichtig ist, dass sie regelmäßig erfolgt.“