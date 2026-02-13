Heiß, heißer, Hailey! Bieber verführt in Spitze

Heiß, heißer, Hailey! Die Ehefrau von Justin Bieber kam zur Premiere von „Wuthering Heigts“ in Sydney in einem Hauch von Spitze und sah darin einfach nur atemberaubend aus!
Es war ein Look, der wie frisch aus dem Schlafzimmer wirkte: Hailey Bieber schritt am Donnerstag in einem Outfit über den roten Teppich, das lediglich aus einem zarten Spitzenstoff bestand.
Ein bisschen Reizwäsche, ein bisschen Glamour-Look und jede Menge Sexappeal!
Hailey strahlte im Blitzlichtgewitter
Kein Wunder, dass das Topmodel in diesem außergewöhnlichen Style zum beliebtesten Fotomotiv des Abends gehörte.
Und Hailey bewies: Bei einem Look wie diesem braucht es kein aufwendiges Styling mehr – nur eine leicht verwuschelte Mähne, etwas Rouge auf den Wangen und zarte Farbe auf den Lippen.
Roman-Adaption mit Margot Robbie
In der Romanadaption von „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ ist Margot Robbie als die wohlhabende Cathy zu sehen. Jacob Elordi spielt Heathcliff, einen gesellschaftlichen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.