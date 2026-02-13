Heiß, heißer, Hailey! Bieber verführt in Spitze

Roman-Adaption mit Margot Robbie

In der Romanadaption von „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ ist Margot Robbie als die wohlhabende Cathy zu sehen. Jacob Elordi spielt Heathcliff, einen gesellschaftlichen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen.