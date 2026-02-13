Vorteilswelt
Hingucker bei Premiere

Heiß, heißer, Hailey! Bieber verführt in Spitze

Star-Style
13.02.2026 15:00
(Bild: APA-Images / Zuma / Christopher Khoury)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heiß, heißer, Hailey! Die Ehefrau von Justin Bieber kam zur Premiere von „Wuthering Heigts“ in Sydney in einem Hauch von Spitze und sah darin einfach nur atemberaubend aus!

Es war ein Look, der wie frisch aus dem Schlafzimmer wirkte: Hailey Bieber schritt am Donnerstag in einem Outfit über den roten Teppich, das lediglich aus einem zarten Spitzenstoff bestand.

Ein bisschen Reizwäsche, ein bisschen Glamour-Look und jede Menge Sexappeal!

Hailey Bieber stahl am roten Teppich mit diesem Spitzen-Look allen die Show.
Hailey Bieber stahl am roten Teppich mit diesem Spitzen-Look allen die Show.(Bild: APA-Images / Zuma / Christopher Khoury)

Hailey strahlte im Blitzlichtgewitter
Kein Wunder, dass das Topmodel in diesem außergewöhnlichen Style zum beliebtesten Fotomotiv des Abends gehörte. 

Und Hailey bewies: Bei einem Look wie diesem braucht es kein aufwendiges Styling mehr – nur eine leicht verwuschelte Mähne, etwas Rouge auf den Wangen und zarte Farbe auf den Lippen. 

Roman-Adaption mit Margot Robbie
In der Romanadaption von „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ ist Margot Robbie als die wohlhabende Cathy zu sehen. Jacob Elordi spielt Heathcliff, einen gesellschaftlichen Außenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen.

Folgen Sie uns auf