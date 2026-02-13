Statt Urinprobe gab Drogenlenker Ingwer-Shot ab

Polizisten fanden ein entsprechendes Fläschchen

Die Polizisten stellten sofort fest, dass es sich um keinen Urin handelte und konnten bei der Durchsuchung der Kleidung ein Fläschchen mit einem „Ingwer-Shot“ auffinden. Der 43-Jährige gab daraufhin an, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben, daher wollte er diesen Test mit dem „Ingwer-Shot“ verfälschen.