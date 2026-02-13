Statt Urinprobe gab Drogenlenker Ingwer-Shot ab

Er wollte schlauer als die Polizei sein, war aber dümmer als erlaubt: Bei einer Verkehrskontrolle wollte ein Lenker den Drogentest austricksen und gab statt einer Urinprobe den Inhalt eines Ingwer-Shots ab. Doch die Gesetzeshüter bemerkten den frechen Schwindel sofort.
Eine Streife führte am Donnerstag gegen 9.45 Uhr bei einem ungarischen Autolenker (43) aus dem Bezirk Kirchdorf in Schlierbach eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Aufgrund von Symptomen, welche auf einen Suchtmittelkonsum hindeuteten, wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt. Als der Angehaltene dem Beamten den gefüllten Urin-Becher übergab, war dieser auffällig kalt und die Flüssigkeit eingetrübt.
Polizisten fanden ein entsprechendes Fläschchen
Die Polizisten stellten sofort fest, dass es sich um keinen Urin handelte und konnten bei der Durchsuchung der Kleidung ein Fläschchen mit einem „Ingwer-Shot“ auffinden. Der 43-Jährige gab daraufhin an, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben, daher wollte er diesen Test mit dem „Ingwer-Shot“ verfälschen.
Führerschein war schon weg
Bei der Vorführung zu einem Amtsarzt wurde die Fahruntauglichkeit festgestellt. Der Führerschein konnte ihm allerdings nicht abgenommen werden, dieser wurde ihm bereits in der Vergangenheit entzogen.
