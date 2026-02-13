Vorteilswelt
Olympia im Ticker

LIVE ab 13.30 Uhr: Snowboard-Cross der Frauen

Olympia
13.02.2026 04:54
Pia Zerkhold
Pia Zerkhold(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Snowboarden bei den Olympischen Spielen: In Livigno steht heute der Snowboard-Cross-Bewerb der Frauen auf dem Programm. Für Österreich startet Pia Zerkhold in das Ringen um Medaillen. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Heute will die 27-Jährige für eine Überraschung sorgen und im Livigno Snow Park überzeugen. „Ich glaube schon, dass ich da ganz vorne mitmischen kann“, sagte Zerkhold, die sich allerdings im Training eine leichte Prellung zugezogen hatte. Neben dem Sport lenkt sich die Boarderin mit ungewöhnlichen „Oma-Hobbies“ ab.

Denn Zerkhold kann nicht nur schnell snowboarden, sondern ist auch handwerklich geschickt. „Ich stricke sehr gerne Pullis und Hauben“, erzählte die Scheibbserin. Auch Töpfern sei eine Leidenschaft. „Das mache ich, wenn ich mal eine Sportpause brauche.“

Lesen Sie auch:
Alessandro Hämmerle (li.) holt den Olympiasieg, Jakob Dusek (re.) freut sich über die ...
Im Snowboard-Cross
Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
12.02.2026

Diese gibt es in Italien freilich nicht, in Livigno will sie das Achtelfinal-Aus bei ihrem Olympia-Debüt in Peking überbieten. Zwar verletzte sich Zerkhold bei einem Trainingssturz leicht, das soll aber kein Hindernis sein. „Die Trainings danach waren gut, es hat Spaß gemacht zum Snowboarden. Wir sind jetzt schon lang da, die Nervosität steigt“, gab die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin zu.

Strecke taugt Zerkhold
Die ungewöhnlich lange und anspruchsvolle Strecke mit einem fordernden Start „taugt mir voll“, sagte Zerkhold. Außerdem gebe es seit langem wieder einmal Steilkurven. „Wir Österreicher haben viel Kraft und Kondition trainiert und sollten hier gut zurechtkommen“, betonte sie. „Ich fühle mich gerade sehr gut auf dem Snowboard.“

Lesen Sie auch:
In ihrer Freizeit braucht Pia Zerkhold Sturzhelm und Rückenprotektor wohl eher nicht 
Schon heiß auf Olympia
Snowboardcrosserin Zerkhold: „Hab nur Oma-Hobbies“
13.01.2026

Als Favoritinnen gehen die französischen Weltcup-Siegerinnen Lea Casta und Julia Nirani-Pereira, deren Landsfrau Chloe Trespeuch, die Britin Charlotte Bankes und die Australierin Josie Baff ins Rennen. Zerkhold, die in dieser Weltcup-Saison die Plätze 6, 12 und 16 belegte, hat auch die tschechische Sotschi-Olympia-Siegerin Eva Adamczykova auf der Rechnung.

Olympia
13.02.2026 04:54
