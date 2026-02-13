LIVE ab 13.30 Uhr: Snowboard-Cross der Frauen

Snowboarden bei den Olympischen Spielen: In Livigno steht heute der Snowboard-Cross-Bewerb der Frauen auf dem Programm. Für Österreich startet Pia Zerkhold in das Ringen um Medaillen. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Heute will die 27-Jährige für eine Überraschung sorgen und im Livigno Snow Park überzeugen. „Ich glaube schon, dass ich da ganz vorne mitmischen kann“, sagte Zerkhold, die sich allerdings im Training eine leichte Prellung zugezogen hatte. Neben dem Sport lenkt sich die Boarderin mit ungewöhnlichen „Oma-Hobbies“ ab.
Denn Zerkhold kann nicht nur schnell snowboarden, sondern ist auch handwerklich geschickt. „Ich stricke sehr gerne Pullis und Hauben“, erzählte die Scheibbserin. Auch Töpfern sei eine Leidenschaft. „Das mache ich, wenn ich mal eine Sportpause brauche.“
Diese gibt es in Italien freilich nicht, in Livigno will sie das Achtelfinal-Aus bei ihrem Olympia-Debüt in Peking überbieten. Zwar verletzte sich Zerkhold bei einem Trainingssturz leicht, das soll aber kein Hindernis sein. „Die Trainings danach waren gut, es hat Spaß gemacht zum Snowboarden. Wir sind jetzt schon lang da, die Nervosität steigt“, gab die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin zu.
Strecke taugt Zerkhold
Die ungewöhnlich lange und anspruchsvolle Strecke mit einem fordernden Start „taugt mir voll“, sagte Zerkhold. Außerdem gebe es seit langem wieder einmal Steilkurven. „Wir Österreicher haben viel Kraft und Kondition trainiert und sollten hier gut zurechtkommen“, betonte sie. „Ich fühle mich gerade sehr gut auf dem Snowboard.“
Als Favoritinnen gehen die französischen Weltcup-Siegerinnen Lea Casta und Julia Nirani-Pereira, deren Landsfrau Chloe Trespeuch, die Britin Charlotte Bankes und die Australierin Josie Baff ins Rennen. Zerkhold, die in dieser Weltcup-Saison die Plätze 6, 12 und 16 belegte, hat auch die tschechische Sotschi-Olympia-Siegerin Eva Adamczykova auf der Rechnung.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.