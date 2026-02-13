LIVE ab 13.30 Uhr: Snowboard-Cross der Frauen

Diese gibt es in Italien freilich nicht, in Livigno will sie das Achtelfinal-Aus bei ihrem Olympia-Debüt in Peking überbieten. Zwar verletzte sich Zerkhold bei einem Trainingssturz leicht, das soll aber kein Hindernis sein. „Die Trainings danach waren gut, es hat Spaß gemacht zum Snowboarden. Wir sind jetzt schon lang da, die Nervosität steigt“, gab die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin zu.