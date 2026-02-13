„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Lucky hatte bei der Platzsuche bisher kein Glück. Der elfjährige Mischling wartet schon sehr lange auf seine Menschen, die ihn vom Tierheim abholen. Der Rüde stammt ursprünglich aus dem Ausland. Durch intensives Training hat Lucky große Fortschritte gemacht. Seine Besitzer sollten Erfahrung in der Hundehaltung mitbringen. Tel.: 0732/247887.