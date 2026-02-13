Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
13.02.2026 14:30
Ob Mischling Blacky oder die Katzen Minako und Daisy, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob Mischling Blacky oder die Katzen Minako und Daisy, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Guacamole – die Ängstliche
(Bild: Tierheim Linz)

Guacamole braucht ein ruhiges Umfeld. Das sieben Monate alte Löwenkopf-Kaninchen sollte zu einem charakterlich stabilen Rammler genommen werden. Tel.: 0732/247887.

Lucky – der Glücklose
(Bild: Tierheim Linz)

Lucky hatte bei der Platzsuche bisher kein Glück. Der elfjährige Mischling wartet schon sehr lange auf seine Menschen, die ihn vom Tierheim abholen. Der Rüde stammt ursprünglich aus dem Ausland. Durch intensives Training hat Lucky große Fortschritte gemacht. Seine Besitzer sollten Erfahrung in der Hundehaltung mitbringen. Tel.: 0732/247887.

Daisy – die Verschmuste
(Bild: Tierheim Linz)

Daisy zeigt sich aufgrund gesundheitlicher Probleme unsauber. Seit der Umstellung auf Spezialfutter geht es ihr aber deutlich besser. Kinder sowie Hunde möchte die sechsjährige Katze nicht in ihrem Zuhause. Stabilität und Verständnis sind Daisy wichtig. Tel.: 0732/247887.

River – der Lernfreudige
(Bild: Tierheim Linz)

River lernt und trainiert gerne. Der aktive Pit Bull-Rüde (6 1/2 Jahre) braucht klare Führung und Struktur, dann gewinnen seine Besitzer einen engagierten und treuen Begleiter. Tel.: 0732/247887.

Minako – der Freigänger
(Bild: Tierheim Linz)

Minako wünscht sich einen Freigangplatz, wo der zweijährige Kater in seinem Tempo ankommen darf. Geduldige Menschen werden mit einem sensiblen Begleiter belohnt. Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
In ihrer monatlichen Kolumne möchte Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner wichtige Probleme im ...
Maggies Kolumne
„Krone“- Aktion für Streunerkatzen
06.02.2026
Ihre Spende hilft!
Unterstützen Sie den Verein „Freunde der Tierecke“
23.09.2014
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Blacky – der Naturbursche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Blacky ist anfangs zurückhaltend, aber die Neugier siegt schnell über seine Angst. Der sechsjährige Mischling liebt ausgedehnte Spaziergänge in der Natur. Das Landleben zieht er dem Trubel in der Stadt vor. Tel.: 0664/8485571.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
13.02.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.270 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.441 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
162.233 mal gelesen
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
970 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
846 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf