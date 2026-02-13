„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Guacamole braucht ein ruhiges Umfeld. Das sieben Monate alte Löwenkopf-Kaninchen sollte zu einem charakterlich stabilen Rammler genommen werden. Tel.: 0732/247887.
Lucky hatte bei der Platzsuche bisher kein Glück. Der elfjährige Mischling wartet schon sehr lange auf seine Menschen, die ihn vom Tierheim abholen. Der Rüde stammt ursprünglich aus dem Ausland. Durch intensives Training hat Lucky große Fortschritte gemacht. Seine Besitzer sollten Erfahrung in der Hundehaltung mitbringen. Tel.: 0732/247887.
Daisy zeigt sich aufgrund gesundheitlicher Probleme unsauber. Seit der Umstellung auf Spezialfutter geht es ihr aber deutlich besser. Kinder sowie Hunde möchte die sechsjährige Katze nicht in ihrem Zuhause. Stabilität und Verständnis sind Daisy wichtig. Tel.: 0732/247887.
River lernt und trainiert gerne. Der aktive Pit Bull-Rüde (6 1/2 Jahre) braucht klare Führung und Struktur, dann gewinnen seine Besitzer einen engagierten und treuen Begleiter. Tel.: 0732/247887.
Minako wünscht sich einen Freigangplatz, wo der zweijährige Kater in seinem Tempo ankommen darf. Geduldige Menschen werden mit einem sensiblen Begleiter belohnt. Tel.: 0732/247887.
Blacky ist anfangs zurückhaltend, aber die Neugier siegt schnell über seine Angst. Der sechsjährige Mischling liebt ausgedehnte Spaziergänge in der Natur. Das Landleben zieht er dem Trubel in der Stadt vor. Tel.: 0664/8485571.
