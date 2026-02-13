Wer ist der neue Mann an Martina Reuters Seite?

LIVE: Österreicher zurück! Wer holt den Sieg?
Sie hat ihr Leben radikal umgekrempelt – und dabei nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Herz neu entdeckt. Moderatorin, Buchautorin und Style-Expertin Martina Reuter (46) schwebt im siebenten Himmel. Wer ist der neue Mann an ihrer Seite?
Buch-Launch, App-Start – und Schmetterlinge im Bauch: Bei Martina Reuter überschlagen sich gerade die Ereignisse. „Kilofrei“ erzählt von 40 verlorenen Kilos und einem komplett neuen Lebensgefühl, ihre App „Transform by Martina Reuter“ bringt ihre Erfolgsformel aufs Handy – und privat sorgt jetzt ein neuer Mann für Herzklopfen.
