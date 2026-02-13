So helfen oder schaden Kosenamen Ihrer Beziehung

Wer meint, Kosenamen seien altmodisch und unnötig, der täuscht sich: Gerade für junge Paare sind sie ein Symbol der Zuneigung und Intimität, zeigt eine „Marketagent“-Studie. Demnach sprechen drei von zehn der unter 30-Jährigen ihre Liebste bzw. den Liebsten mit Kosenamen an – und zwar auch außerhalb der eigenen vier Wände. Vier von zehn der Angesprochenen mögen das auch.