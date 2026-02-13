Vorteilswelt
Bärchen bis Vögelchen

So helfen oder schaden Kosenamen Ihrer Beziehung

Leben
13.02.2026 12:00
Von wegen altmodisch und peinlich: Kose- bzw. Spitznamen sind nicht nur bei der jungen ...
Von wegen altmodisch und peinlich: Kose- bzw. Spitznamen sind nicht nur bei der jungen Generation beliebt, sondern haben auch eine positive Wirkung auf die Beziehung.(Bild: pusteflower9024 - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

„Bärchen“ Sie noch oder „Bestien“ Sie schon? Bei ersterem sind Sie – Verzeihung – offensichtlich etwas älter, zweiteres kennzeichnet Sie als Generation Z-Mitglied. Wie auch immer Sie Ihre(n) Liebste(n) kosehalber nennen: Tun Sie es! Wir verraten Ihnen, wie Spitznamen Ihrer Beziehung helfen können – und welche sie im schlechtesten Fall beenden ...

0 Kommentare

Wer meint, Kosenamen seien altmodisch und unnötig, der täuscht sich: Gerade für junge Paare sind sie ein Symbol der Zuneigung und Intimität, zeigt eine „Marketagent“-Studie. Demnach sprechen drei von zehn der unter 30-Jährigen ihre Liebste bzw. den Liebsten mit Kosenamen an – und zwar auch außerhalb der eigenen vier Wände. Vier von zehn der Angesprochenen mögen das auch.

Mehr Leben
Rote oder gelbe Rosen?
Was Sie am Valentinstag (nicht) schenken sollten
Diskutieren Sie mit!
Was war Ihr schlimmster Kosename?
Krone Plus Logo
Bärchen bis Vögelchen
So helfen oder schaden Kosenamen Ihrer Beziehung
Folge von Freitag
Kommen wir in Bewegung und tun uns etwas Gutes
Krone Plus Logo
Keine Frage!
Würden Sie mit einem Abfahrtsläufer tauschen?

