Feierlaune – Medaillen, Partys und Champagner!

Gold, Silber und zwei Bronzemedaillen – Österreichs Athleten zeigten bei den Olympischen Winterspielen erneut groß auf. Doch nicht nur sportlich sorgt Rot-Weiß-Rot für Aufsehen – auch beim Feiern liegen die Österreicher weit vorne. Im Olympia-Studio haben wir die schönsten Momente noch einmal Revue passieren lassen.