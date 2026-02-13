Feierlaune – Medaillen, Partys und Champagner!

Pia Zerkholds Medaillentraum platzte im Halbfinale
Snowboard-Cross
Gold, Silber und zwei Bronzemedaillen – Österreichs Athleten zeigten bei den Olympischen Winterspielen erneut groß auf. Doch nicht nur sportlich sorgt Rot-Weiß-Rot für Aufsehen – auch beim Feiern liegen die Österreicher weit vorne. Im Olympia-Studio haben wir die schönsten Momente noch einmal Revue passieren lassen.
