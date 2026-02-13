Bewohner in Panik: Flammen schlugen aus Fenster

In der Nacht auf Donnerstag stand ein Mehrparteienhaus in Wien-Meidling in Flammen – dramatische Szenen spielten sich in der Schönbrunner Schloßstraße ab!
Gegen Mitternacht heulten die Sirenen: Die Berufsfeuerwehr Wien wurde zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein erschreckendes Bild: Eine Wohnung im ersten Stock stand in Vollbrand, meterhohe Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Das Stiegenhaus war stark verraucht, mehrere Bewohner machten verzweifelt an ihren Fenstern auf sich aufmerksam.
Durch Stiegenhaus zur Brandwohnung vorgekämpft
Unter schwerem Atemschutz kämpften sich Trupps mit einer Löschleitung durch das verrauchte Stiegenhaus zur Brandwohnung vor. Gleichzeitig wurde von außen mit einer zweiten Löschleitung verhindert, dass die Flammen auf weitere Teile des Hauses übergreifen.
Währenddessen durchsuchten weitere Atemschutztrupps das Gebäude. In der Brandwohnung wurden Bewohner im Eingangsbereich entdeckt. Sie sowie vier weitere Personen aus anderen Wohnungen – und sogar ein Hund – wurden mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht.
Sechs Personen von Rettung versorgt
Insgesamt mussten sechs Personen der Berufsrettung Wien übergeben werden. Mit Hochleistungsbelüftern wurde das Stiegenhaus vom dichten Rauch befreit.
„Durch die gesetzten Maßnahmen konnte der Brand rasch gelöscht werden“, teilt die Berufsfeuerwehr am Freitag mit. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
