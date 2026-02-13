Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohnung in Vollbrand

Bewohner in Panik: Flammen schlugen aus Fenster

Wien
13.02.2026 14:53
Bei einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Wien wurden sechs Personen in Sicherheit ...
Bei einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Wien wurden sechs Personen in Sicherheit gebracht.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

In der Nacht auf Donnerstag stand ein Mehrparteienhaus in Wien-Meidling in Flammen – dramatische Szenen spielten sich in der Schönbrunner Schloßstraße ab!

0 Kommentare

Gegen Mitternacht heulten die Sirenen: Die Berufsfeuerwehr Wien wurde zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein erschreckendes Bild: Eine Wohnung im ersten Stock stand in Vollbrand, meterhohe Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Das Stiegenhaus war stark verraucht, mehrere Bewohner machten verzweifelt an ihren Fenstern auf sich aufmerksam.

Flammen schlugen aus einem Fenster, das Stiegenhaus war stark verraucht.
Flammen schlugen aus einem Fenster, das Stiegenhaus war stark verraucht.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Durch Stiegenhaus zur Brandwohnung vorgekämpft
Unter schwerem Atemschutz kämpften sich Trupps mit einer Löschleitung durch das verrauchte Stiegenhaus zur Brandwohnung vor. Gleichzeitig wurde von außen mit einer zweiten Löschleitung verhindert, dass die Flammen auf weitere Teile des Hauses übergreifen.

Währenddessen durchsuchten weitere Atemschutztrupps das Gebäude. In der Brandwohnung wurden Bewohner im Eingangsbereich entdeckt. Sie sowie vier weitere Personen aus anderen Wohnungen – und sogar ein Hund – wurden mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht.

Sechs Personen von Rettung versorgt
Insgesamt mussten sechs Personen der Berufsrettung Wien übergeben werden. Mit Hochleistungsbelüftern wurde das Stiegenhaus vom dichten Rauch befreit.

Insgesamt standen 27 Mann mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.
Insgesamt standen 27 Mann mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

„Durch die gesetzten Maßnahmen konnte der Brand rasch gelöscht werden“, teilt die Berufsfeuerwehr am Freitag mit. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
13.02.2026 14:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
7° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.272 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
166.867 mal gelesen
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.667 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1396 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1270 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
975 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Wien
Rugby in Österreich
Abenteuer Extraliga: Donau misst sich mit Profis
Wohnung in Vollbrand
Bewohner in Panik: Flammen schlugen aus Fenster
Nach Drogerie-Coup
Dieb sticht zu: Spritzen-Attacke auf Jugendlichen!
„Krone“-Kommentar
Wenn das russische Staatsfernsehen anklopft
Spenderin als Vorbild
Wiener Modeschatz-Spende mobilisiert Massen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf