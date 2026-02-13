Bewohner in Panik: Flammen schlugen aus Fenster

Gegen Mitternacht heulten die Sirenen: Die Berufsfeuerwehr Wien wurde zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein erschreckendes Bild: Eine Wohnung im ersten Stock stand in Vollbrand, meterhohe Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Das Stiegenhaus war stark verraucht, mehrere Bewohner machten verzweifelt an ihren Fenstern auf sich aufmerksam.