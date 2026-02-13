Holzleitner „genervt“ von SPÖ-Personaldebatte

„Es nervt mich genauso wie meine Verkühlung“, kommentierte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner die Personaldebatte am Freitag vor dem Präsidium. „Ich war noch nie ein Freund von Personaldebatten und werde es auch nie sein“, sagte Niederösterreichs Landeschef Sven Hergovichl, der betonte, Andreas Babler zu unterstützen. Auch andere Parteimitglieder wie der Gewerkschafter Josef Muchitsch hielten fest, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wieder Ruhe bräuchten. Man müsse sich in den Gremien um Einigkeit bemühen.