Vonns Comeback ist die perfekte Olympia-Story

„Ich habe es versucht, geträumt und bin gesprungen.“ Es gibt Tage, an denen man alles riskiert und gewinnt – wird gefeiert, ist eine Heldin. Und es gibt Tage, an denen man alles riskiert und fällt. Kaum eine Olympia-Geschichte bewegt die Welt so sehr wie die von Lindsey Vonn. Ihr Comeback ist eine Hommage an den Mut – und daran, niemals aufzuhören, an seine Träume zu glauben. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteurin Ann Sophie Walten.