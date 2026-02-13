Valentinstag steigt mit Kakteen statt mit Rosen

„Meine Frau Kathi war sehr froh, dass ich heuer nicht in Amerika starte, die Familie war auch ein Mitgrund, dass ich eine Pause einlege. Ich war ja doch immer über fünf Wochen weg und wir haben mittlerweile zwei Kinder“, sagt Lukas Kaufmann über seinen Startverzicht beim härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America.