Valentinstag steigt mit Kakteen statt mit Rosen
Rennen in Wüste
Extremradler Lukas Kaufmann aus Kronstorf (Oberösterreich) startet am Tag der Liebe bei einem der größten 24-Stunden-MTB-Rennen der Welt in der Sonora-Wüste in den USA in die Saison. Seine Frau Kathi blieb mit den Kindern daheim.
„Meine Frau Kathi war sehr froh, dass ich heuer nicht in Amerika starte, die Familie war auch ein Mitgrund, dass ich eine Pause einlege. Ich war ja doch immer über fünf Wochen weg und wir haben mittlerweile zwei Kinder“, sagt Lukas Kaufmann über seinen Startverzicht beim härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America.
