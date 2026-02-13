Eisstock im Schatten der olympischen Curling-Lobby

Einmal alle vier Jahre haben die gelben und roten Steine am olympischen Eis Saison – beim Curling! Dazwischen wird es ganz still um die Sportart, die ihren Ursprung in Schottland hat. Hierzulande hat eben das Eisschießen Tradition! Bei Olympischen Spielen war der Stocksport aber nur 1936 und 1964 als Demo-Bewerb im Programm, konnte sich nie durchsetzen. Curling hingegen ist seit 1998 dabei.