Eisstock im Schatten der olympischen Curling-Lobby

„Crew Dragon“ mit neuer Besatzung auf Weg zur ISS
8 Monate Forschung
Stocksport kämpft sich abseits von Olympia als Randsportart durch – trotz 65.000 (!) aktiver Athleten in Österreich. Kärntner Athletensprecher kritisiert aber den eigenen internationalen Verband: „Denken nicht innovativ genug!“ Drei Kärntner Klubs bei Staatsmeisterschaften in Salzburg.
Einmal alle vier Jahre haben die gelben und roten Steine am olympischen Eis Saison – beim Curling! Dazwischen wird es ganz still um die Sportart, die ihren Ursprung in Schottland hat. Hierzulande hat eben das Eisschießen Tradition! Bei Olympischen Spielen war der Stocksport aber nur 1936 und 1964 als Demo-Bewerb im Programm, konnte sich nie durchsetzen. Curling hingegen ist seit 1998 dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.