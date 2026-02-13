Grüne macht sich Luft: „Afro-Perücken sind No-Go“

Sexismus, Übergriffigkeiten und Menschen als Kostümidee – Sandra Schoch, ehemalige Vorarlberger Landtagsvizepräsidentin und Vizebürgermeisterin von Bregenz, prangert auf ihrer Facebook-Seite jene an, die im Fasching die Grenzen überschreiten.
„Was für manche nur Verkleidung ist, kann für andere eine verletzende Erinnerung an Spott, Ausgrenzung und Klischees sein. Menschen sind keine Kostümidee. Es ist 2026“, pocht die grüne Stadtvertreterin auf mehr Sensibilität.
Fette Goldkette und abgenagter Knochen
Wer ältere Faschingsbilder, beispielsweise von den Straßenumzügen in Bregenz, ansieht, wird feststellen, wie sehr sich die Zeiten geändert haben. So sind nicht nur mehr Wagen und weniger Fußgruppen unterwegs, auch die Wahl der Kostüme hat sich geändert. Besonders beliebt in den 1960er-Jahren waren Clowns. Oftmals hatten sich aber auch Menschen im dunkelhäutigen Kostüm daruntergemischt. Alle Klischees wurden erfüllt – man trug nicht nur eine Afro-Perücke, sondern auch eine fette Goldkette. Bisweilen baumelte ein abgenagter Knochen am Hals oder Gewand.
Schoch spricht sich gegen diese Art von Diskriminierung und die Einhaltung von Grenzen in der „fünften Jahreszeit“ aus. „Ich mag diese Zeit, investiere auch gerne Zeit in die Kostüme und mache gerne bei den Traditionen mit. Ich mag das Verkleiden und wie viel Mühe sich so viele Menschen damit geben, sich monatelang dafür in Gruppen treffen, basteln, nähen und auch technische Spielereien entwickeln“, schreibt sie auf Facebook. Was sie hingegen nicht mag, sei, dass „manche immer noch nicht checken, dass eine Identität eines anderen Menschen kein Kostüm ist. Afro-Perücken sind ein No-Go.“
Sexismus und Übergriffigkeiten
Ebenfalls ein absolutes No-Go sind aus Sicht der Grünen-Politikerin Berührungen, die über das normale „Anstreifen“ im dichten Gedränge hinausgehen – etwa, wenn ein Mann eine Frau absichtlich an der Taille, den Hüften oder den Brüsten berührt. „Ich habe diese ‘Umarmungen‘ schon als junge Frau gehasst. Eingezwängt und berührbar“, empört sich Schoch – und dürfte damit nicht allein sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.