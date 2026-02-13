Grüne macht sich Luft: „Afro-Perücken sind No-Go“

Schoch spricht sich gegen diese Art von Diskriminierung und die Einhaltung von Grenzen in der „fünften Jahreszeit“ aus. „Ich mag diese Zeit, investiere auch gerne Zeit in die Kostüme und mache gerne bei den Traditionen mit. Ich mag das Verkleiden und wie viel Mühe sich so viele Menschen damit geben, sich monatelang dafür in Gruppen treffen, basteln, nähen und auch technische Spielereien entwickeln“, schreibt sie auf Facebook. Was sie hingegen nicht mag, sei, dass „manche immer noch nicht checken, dass eine Identität eines anderen Menschen kein Kostüm ist. Afro-Perücken sind ein No-Go.“