Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger in Bregenz

Grüne macht sich Luft: „Afro-Perücken sind No-Go“

Vorarlberg
13.02.2026 15:00
Die Bregenzer Vizebürgermeisterin Sandra Schoch war am Gumpigen Donnerstag als „grüne Drachin“ ...
Die Bregenzer Vizebürgermeisterin Sandra Schoch war am Gumpigen Donnerstag als „grüne Drachin“ unterwegs.(Bild: Screenshot)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Sexismus, Übergriffigkeiten und Menschen als Kostümidee – Sandra Schoch, ehemalige Vorarlberger Landtagsvizepräsidentin und Vizebürgermeisterin von Bregenz, prangert auf ihrer Facebook-Seite jene an, die im Fasching die Grenzen überschreiten.

0 Kommentare

„Was für manche nur Verkleidung ist, kann für andere eine verletzende Erinnerung an Spott, Ausgrenzung und Klischees sein. Menschen sind keine Kostümidee. Es ist 2026“, pocht die grüne Stadtvertreterin auf mehr Sensibilität.

Fette Goldkette und abgenagter Knochen
Wer ältere Faschingsbilder, beispielsweise von den Straßenumzügen in Bregenz, ansieht, wird feststellen, wie sehr sich die Zeiten geändert haben. So sind nicht nur mehr Wagen und weniger Fußgruppen unterwegs, auch die Wahl der Kostüme hat sich geändert. Besonders beliebt in den 1960er-Jahren waren Clowns. Oftmals hatten sich aber auch Menschen im dunkelhäutigen Kostüm daruntergemischt. Alle Klischees wurden erfüllt – man trug nicht nur eine Afro-Perücke, sondern auch eine fette Goldkette. Bisweilen baumelte ein abgenagter Knochen am Hals oder Gewand.

Lesen Sie auch:
Der Coup der Feuerwehr Rankweil ist gelungen. Anschließend wurde im Feuerwehrhaus gefeiert.
Gumpiga Donnschtig
Bürgermeister und Florianis auf Braten-Jagd
12.02.2026

Schoch spricht sich gegen diese Art von Diskriminierung und die Einhaltung von Grenzen in der „fünften Jahreszeit“ aus. „Ich mag diese Zeit, investiere auch gerne Zeit in die Kostüme und mache gerne bei den Traditionen mit. Ich mag das Verkleiden und wie viel Mühe sich so viele Menschen damit geben, sich monatelang dafür in Gruppen treffen, basteln, nähen und auch technische Spielereien entwickeln“, schreibt sie auf Facebook. Was sie hingegen nicht mag, sei, dass „manche immer noch nicht checken, dass eine Identität eines anderen Menschen kein Kostüm ist. Afro-Perücken sind ein No-Go.“

Sexismus und Übergriffigkeiten
Ebenfalls ein absolutes No-Go sind aus Sicht der Grünen-Politikerin Berührungen, die über das normale „Anstreifen“ im dichten Gedränge hinausgehen – etwa, wenn ein Mann eine Frau absichtlich an der Taille, den Hüften oder den Brüsten berührt. „Ich habe diese ‘Umarmungen‘ schon als junge Frau gehasst. Eingezwängt und berührbar“, empört sich Schoch – und dürfte damit nicht allein sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 8°
Symbol bedeckt
Bludenz
4° / 12°
Symbol wolkig
Dornbirn
6° / 11°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
5° / 12°
Symbol wolkig

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.272 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
166.867 mal gelesen
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.667 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1396 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1270 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
975 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Mehr Vorarlberg
Bisherige Bilanz:
Lage bei Rinder-TBC laut Land stabil
Einsatz im Walgau
Unfall in Nenzing forderte fünf Verletzte
Keine Verschütteten
Mehrere Lawinenabgänge mit glimpflichem Ausgang
Ärger in Bregenz
Grüne macht sich Luft: „Afro-Perücken sind No-Go“
Schönste Wanderrouten
Vom stillen Wanderweg zur flotten Rodelpartie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf