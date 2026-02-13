„Orgasmus-Päpstin“ als Verkupplerin im Single-Club

„Ich war jahrelang selbst Single, aber dieses Onlinedating ist nicht meine Welt. Und dann wird es heutzutage schwer, jemanden kennenzulernen.“ Monika Ring hat gehandelt. Die selbst ernannte „Orgasmus-Päpstin“ hat einen Club für Singles gegründet, wird als Veranstalterin Ende März das erste Event in der Prateralm in Wien ausrichten.