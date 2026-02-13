Aus der Bildungskarenz führte zu letztem Andrang

In diesem Jahr startet mit der Weiterbildungszeit ein Nachfolgemodell. Es ist mehr auf Menschen mit niedriger formaler Bildung zugeschnitten, die Kriterien für die Inanspruchnahme wurden verschärft. Wer bereits einen Masterabschluss hat, muss mindestens vier Jahre gearbeitet haben, ein direkter Anschluss an die Elternkarenz ist nicht mehr erlaubt. Das AMS prüft zudem, ob die geplante Weiterbildung arbeitsmarktpolitisch sinnvoll ist. Vorgeschrieben sind mindestens 16 (bei Betreuungspflichten) beziehungsweise 20 Wochenstunden. Zudem muss man mindestens ein Jahr beim aktuellen Arbeitgeber beschäftigt sein, in Saisonbetrieben drei Monate.