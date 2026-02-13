Asbest-Fund: „Ich bin aus allen Wolken gefallen“

LIVE: Starke Fahrt! Janine Flock liegt in Führung
Skeleton im Ticker
Jetzt ist die Asbest-Causa auch in der Steiermark angekommen: Greenpeace fand in Hartberg und Neudau Schotter und Rollsplitt mit erhöhten Werten des giftigen Stoffs. Der Neudauer Bürgermeister zeigt sich schockiert, eine behördliche Prüfung wurde eingeleitet.
Am Donnerstagabend wurde der Neudauer Bürgermeister Wolfgang Dolesch von Greenpeace per E-Mail informiert, dass in seiner Gemeinde am Hauptplatz Rollsplitt mit hoher Asbestbelastung gefunden wurde. „Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt“, sagt der Ortschef zur „Krone“.
