Asbest-Fund: „Ich bin aus allen Wolken gefallen“

Am Donnerstagabend wurde der Neudauer Bürgermeister Wolfgang Dolesch von Greenpeace per E-Mail informiert, dass in seiner Gemeinde am Hauptplatz Rollsplitt mit hoher Asbestbelastung gefunden wurde. „Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt“, sagt der Ortschef zur „Krone“.