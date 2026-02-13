Olympia-Alarm: Die Kondome sind jetzt schon aus!

Das ging schnell! Im olympischen Dorf von Cortina d‘Ampezzo sind die Gratis-Kondome jetzt schon aus.
Die mehreren Tausend Präservative mit dem Olympia-Logo, die für die Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung gestellt wurden, seien alle weg, meldete die Tageszeitung „La Stampa“. Unklar ist, ob es Nachschub geben wird. Insgesamt sind bei den Winterspielen, die noch bis zum 22. Februar dauern, etwa 2900 Athletinnen und Athleten am Start.
Bei Sommer- und Winterspielen ist es mittlerweile Standard, dass für die Athleten in den olympischen Dörfern Kondome bereitliegen.
„Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg“
Die „Stampa“ zitierte einen Sportler, der namentlich nicht genannt werden wollte, mit den Worten: „Die Vorräte waren in nur drei Tagen weg. Sie haben uns versprochen, dass noch mehr kommen werden. Aber wer weiß, wann?“ Ob es im olympischen Dorf in Mailand noch Kondome gibt, ließ sich auf die Schnelle nicht klären.
