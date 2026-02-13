Mucha: „Von Sharon Stone bin ich sehr enttäuscht“

Hollywood-Star Sharon Stone wurde am Opernball 2026 mit Spannung erwartet – doch statt Glamour gab’s Gefühlschaos: erst Tränen, dann die Flucht. Einer, der vom Auftritt der Ikone wenig hielt, ist Verleger Christian W. Mucha. Er nahm kein Blatt vor den Mund und fand im krone.tv-Interview mit Sasa Schwarzjirg deutliche Worte.