Valentinstag: 1500 Euro für Riesen-Rosenstrauß!

Er gilt als Patron der Liebenden, in seinem Namen wird es am 14. Februar romantisch und herrlich herzlich. Die Rede ist vom heiligen Valentin. Seinen Ehrentag nimmt ein junger Kärntner zum Anlass, seiner Liebsten ein besonderes Geschenk zu machen: etwa einen 1500 Euro teuren Rosenstrauß!
Der Tag der Liebe steht vor der Tür. Und zu diesem Anlass geben Österreicher laut einer Studie durchschnittlich 85 Euro für Geschenke aus. Zum Durchschnitt zählt dann wohl nicht jener Kunde, der bei Blumen Pucher in Klagenfurt für seine Liebste einen riesengroßen Strauß mit insgesamt 255 pinkfarbenen Rosen für Samstag bestellt hat.
