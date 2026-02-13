Valentinstag: 1500 Euro für Riesen-Rosenstrauß!

Der Tag der Liebe steht vor der Tür. Und zu diesem Anlass geben Österreicher laut einer Studie durchschnittlich 85 Euro für Geschenke aus. Zum Durchschnitt zählt dann wohl nicht jener Kunde, der bei Blumen Pucher in Klagenfurt für seine Liebste einen riesengroßen Strauß mit insgesamt 255 pinkfarbenen Rosen für Samstag bestellt hat.