Zeitenwende: Europas Milliarden Euro fürs Militär

Die nackten Zahlen sind beeindruckend: Die europäischen Alliierten haben sich darauf verständigt, mindestens 3,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Kernverteidigung aufzuwenden. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnten die Verteidigungsausgaben in Europa auf rund 800 Milliarden Euro jährlich steigen. Zum Vergleich: Das sind 300 Milliarden mehr als 2025 – und vor zehn Jahren lag dieser Wert sogar noch bei einem Bruchteil davon.