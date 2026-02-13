Würden Sie mit einem Abfahrtsläufer tauschen?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal fragt er sich, wie es all den Sportlern ergehen muss, die genauso hart trainieren wie die Weltspitze, es allerdings aber nie dorthin schaffen.
Ich schaue mir die Olympischen Winterspiele an, wann immer es geht. Und ich hege große Bewunderung für all die Athleten, die seit ihrer frühen Kindheit damit beschäftigt sind, Pirouetten auf das Eis zu zaubern oder es so schnell wie möglich im Kreis zu umrunden. Die sich einen Eiskanal mit Hochgeschwindigkeit hinunterstürzen, sei es zu viert, zu zweit oder allein. Die meilenweit langlaufen und dabei mitunter sogar schießen. Die auf Skiern sehr weit oder sehr kunstvoll durch die Luft springen oder auf festem Boden unzählige enge oder weiter gesteckte Tore fehlerfrei im Zickzack passieren. Und die das alles nur tun, damit sie endlich eine Olympiamedaille bekommen und weltberühmt werden.
