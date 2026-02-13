Vorteilswelt
Präsidenten-Interview:

Gleichgeschlechtliches Prinzenpaar? „Bin offen“

Oberösterreich
13.02.2026 11:20
„Faschings-Präsident" Lukas Lahnsteiner ist am Gemeindeamt Ebensee in der Bauabteilung als Sachbearbeiter tätig.
„Faschings-Präsident“ Lukas Lahnsteiner ist am Gemeindeamt Ebensee in der Bauabteilung als Sachbearbeiter tätig.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Nach zwei Jahren mit drei Präsidenten an der Spitze hat der Verein Ebenseer Fasching nun mit Lukas Lahnsteiner nun wieder „nur“ einen starken Mann. Der 24-Jährige hat dafür zu sorgen, dass bei den vielen Veranstaltungen alles rund läuft. Höhepunkt ist der Fetzenzug, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. 

„Krone“: In Ebensee beginnt der Fasching nicht am 11. November, sondern erst nach dem Dreikönigstag. Der Reigen der Veranstaltungen wurde am 23. Jänner eingeläutet, nun nähert sich der Veranstaltungsmarathon dem Finale. Wie geht es Ihnen?
Lukas Lahnsteiner: So weit, so gut. Es läuft, ich habe die letzten Tage auch wieder Kraft tanken können. Jetzt werden die Nächte wieder kürzer, ich werde wohl mit drei bis vier Stunden Schlaf auskommen müssen. Es ist bei uns gelebte Tradition, dass der Präsident bis zum Schluss einer Veranstaltung bleibt.

Oberösterreich
13.02.2026 11:20
Oberösterreich

