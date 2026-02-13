Gleichgeschlechtliches Prinzenpaar? „Bin offen“

Nach zwei Jahren mit drei Präsidenten an der Spitze hat der Verein Ebenseer Fasching nun mit Lukas Lahnsteiner nun wieder „nur“ einen starken Mann. Der 24-Jährige hat dafür zu sorgen, dass bei den vielen Veranstaltungen alles rund läuft. Höhepunkt ist der Fetzenzug, der von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.
„Krone“: In Ebensee beginnt der Fasching nicht am 11. November, sondern erst nach dem Dreikönigstag. Der Reigen der Veranstaltungen wurde am 23. Jänner eingeläutet, nun nähert sich der Veranstaltungsmarathon dem Finale. Wie geht es Ihnen?
Lukas Lahnsteiner: So weit, so gut. Es läuft, ich habe die letzten Tage auch wieder Kraft tanken können. Jetzt werden die Nächte wieder kürzer, ich werde wohl mit drei bis vier Stunden Schlaf auskommen müssen. Es ist bei uns gelebte Tradition, dass der Präsident bis zum Schluss einer Veranstaltung bleibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.