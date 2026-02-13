Gleichgeschlechtliches Prinzenpaar? „Bin offen“

„Krone“: In Ebensee beginnt der Fasching nicht am 11. November, sondern erst nach dem Dreikönigstag. Der Reigen der Veranstaltungen wurde am 23. Jänner eingeläutet, nun nähert sich der Veranstaltungsmarathon dem Finale. Wie geht es Ihnen?

Lukas Lahnsteiner: So weit, so gut. Es läuft, ich habe die letzten Tage auch wieder Kraft tanken können. Jetzt werden die Nächte wieder kürzer, ich werde wohl mit drei bis vier Stunden Schlaf auskommen müssen. Es ist bei uns gelebte Tradition, dass der Präsident bis zum Schluss einer Veranstaltung bleibt.