Olympia im Ticker

LIVE ab 14 Uhr: Biathlon-Sprint der Herren

Olympia
13.02.2026 04:41
Simon Eder
Simon Eder(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Biathlon bei den Olympischen Spielen: In Antholz steht heute der Sprint der Herren auf dem Programm. Für Österreich sind Simon Eder, Dominic Unterweger, Patrick Jakob und Fabian Müllauer am Start. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Nach dem emotionalen Einzel-Sieg von Johan-Olav Botn am Dienstag zum Auftakt der Individualrennen bei den olympischen Biathlon-Bewerben in Antholz könnte im Sprint ein anderer enger Freund des verstorbenen Sivert Guttorm Bakken zuschlagen. Tomaso Giacomel hatte sich vor den Spielen in sehr starker Form präsentiert und zudem als einziger im Feld zwei der fünf Weltcup-Sprints gewonnen. Das Österreicher-Quartett um Eder besteht hingegen aus krassen Außenseitern.

Emotionales Finish ist zu erwarten
Bakken war während eines Trainingslagers in Italien am 23. Dezember von Botn tot im Hotelzimmer gefunden worden, am Dienstag widmete der Skandinavier – er hatte zwei Weltcup-Sprints ausgelassen – seinen Sieg im Zeichen der Fünf Ringe seinem Freund. Gleiches hatte mit Giacomel ein anderer enger Freund Bakkens bei seinem Sprint-Sieg am 8. Jänner in Oberhof gemacht, beim Überqueren der Ziellinie in Erinnerung an den Verstorbenen den rechten Arm in Richtung Himmel gestreckt. Ähnliches wäre wohl auch bei einem Olympia-Triumph des Lokalmatadors zu erwarten.

Die übrigen beiden Weltcup-Sprints gingen an den sonst aber nicht ins Vorderfeld gekommenen Norweger Vetle Sjaastad Christiansen sowie bei der Olympia-Generalprobe in Ruhpolding an den Schweden Sebastian Samuelsson.

Olympia
13.02.2026 04:41
