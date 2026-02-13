LIVE ab 14 Uhr: Biathlon-Sprint der Herren

Emotionales Finish ist zu erwarten

Bakken war während eines Trainingslagers in Italien am 23. Dezember von Botn tot im Hotelzimmer gefunden worden, am Dienstag widmete der Skandinavier – er hatte zwei Weltcup-Sprints ausgelassen – seinen Sieg im Zeichen der Fünf Ringe seinem Freund. Gleiches hatte mit Giacomel ein anderer enger Freund Bakkens bei seinem Sprint-Sieg am 8. Jänner in Oberhof gemacht, beim Überqueren der Ziellinie in Erinnerung an den Verstorbenen den rechten Arm in Richtung Himmel gestreckt. Ähnliches wäre wohl auch bei einem Olympia-Triumph des Lokalmatadors zu erwarten.