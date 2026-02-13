Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierrettungs-Einsatz

Absturz bescherte einem Schwan Gehirnerschütterung

Salzburg
13.02.2026 15:00
Die Österreichische Tierrettung brachte den Schwan an den Attersee.
Die Österreichische Tierrettung brachte den Schwan an den Attersee.(Bild: Österreichische Tierrettung)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Gegen einen Mast geprallt und abgestürzt sind gleich drei Schwäne in der Stadt Salzburg. Die Tiere flogen am Mittwochabend zuerst gegen eine Bus-Oberleitung, wie die Österreichische Tierrettung am Freitag berichtete. Schwäne sind nicht die besten Flieger – dennoch sind solche Vorfälle äußerst selten.

0 Kommentare

„Das haben wir selbst noch nie so gehabt“, erzählt Tierretterin Daniela Ries gegenüber der „Krone“. Sie selbst ist seit sechs Jahren im Einsatz. Aufgrund ihres Gewichts sind Schwäne keine guten Flugvögel und brauchen eine lange Anlaufbahn – beinahe wie ein Jumbo-Jet. Dennoch sind sie normalerweise sicher unterwegs.

Der Absturz endete für das Tier mit einer schweren Gehirnerschütterung.
Der Absturz endete für das Tier mit einer schweren Gehirnerschütterung.(Bild: Österreichische Tierrettung)

Für zwei der drei Tiere ging der Absturz glimpflich aus. Sie konnten selbst weiterziehen. Ein drittes Tier wurde allerdings so schwer verletzt, dass es die Retter einfangen mussten. „Er ist liegengeblieben und dürfte eine schlimme Gehirnerschütterung haben“, so Ries. 

Lesen Sie auch:
Einer der drei Hundewelpen
Herrchen in Haft
Welpen aus Wohnung voller Kot und Schimmel befreit
11.02.2026
Stadtvize Dankl:
„Eine traurige Nachricht, aber man hat Gewissheit“
11.02.2026
Papagei-Alarm in Lehen
Blaustirnamazone setzt sich am Balkon auf Anrainer
10.02.2026

Für den Schwan ging es zum Schwanenschutz Oberösterreich an den Attersee. „Er ist auf dem Weg der Besserung. Gebrochen hat er sich nichts, war aber sehr mitgenommen und schlapp“, sagt Ries. Wenn er sich vollständig erholt hat, soll der Vogel wieder in Salzburg ausgesetzt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.272 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
166.867 mal gelesen
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.667 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1396 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1270 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
975 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf