Krypto-Börse Coinbase rutscht in die roten Zahlen

In einem Brief an die Aktionäre gab sich Coinbase gelassen. „Krypto ist zyklisch, und die Erfahrung lehrt uns, dass es nie so gut oder so schlecht ist, wie es scheint“, hieß es. Die Coinbase-Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 1,3 Prozent. Seit Jahresbeginn hat das Papier jedoch fast 40 Prozent an Wert verloren.