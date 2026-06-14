Markus Swoboda jubelt über EM-Bronze-Medaille

Mit der EM in Montemor-o-Velho (Portugal) haben die Kanu- und Parakanu-Sportler ihren ersten Saisonhöhepunkt im Flachwasser absolviert.
Für eine Medaille sorgte der Oberösterreicher Markus Mendy Swoboda mit Bronze in der Klasse KL2 über 200 m.
In der Allgemeinen Klasse blieben Timon Maurer und die gebürtige Iranerin Saman Soltani im Kajak-Einer ohne A-Final-Einzug und Top-Ten-Platz. Soltani absolvierte ihre ersten Titelkämpfe für Österreich.
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