KI-Firmen duellieren sich bei Super-Bowl-Werbung

Fake-Spot im Netz

Für Aufsehen im Netz sorgte derweil ein angeblich geleakter OpenAI-Werbespot, der von der Firma aber als „Fake“ bezeichnet wurde. In dem auf der Online-Plattform Reddit verbreiteten Clip wurden Ohrhörer und ein glänzendes ovales Gerät gezeigt. OpenAI entwickelt gerade zusammen mit dem einstigen iPhone-Chefdesigner Jony Ive eine neue Technik für die Ära Künstlicher Intelligenz.