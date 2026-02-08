Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Super-Bowl-Ticker

LIVE ab 0.30 Uhr: Seahawks gegen Patriots!

US-Sport
08.02.2026 06:32
Wer holt sich in diesem Jahr den Titel?
Wer holt sich in diesem Jahr den Titel?(Bild: AFP/CHRIS GRAYTHEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Südlich von San Francisco steigt in der Nacht auf Montag der große NFL-Showdown: In der Super Bowl LX in Santa Clara kämpfen die Seattle Seahawks und die New England Patriots um die Krönung als weltbestes Footballteam. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Während es für Seattle um den zweiten Titel der Klubgeschichte geht, greifen die Patriots nach einem neuen Ligarekord. Der sechsfache Champion aus Massachusetts will zum siebenten Mal die Vince-Lombardi-Trophäe erobern.

Lesen Sie auch:
Stafford hatte mit 4.707 Yards Raumgewinn nach Pässen und 46 Touchdowns die Bestwerte der NFL in ...
Kurz vor Super Bowl
Rams-Quarterback Stafford erstmals MVP in NFL
06.02.2026

Während die Punkband Green Day vor dem Endspiel und Latin-Rapper Bad Bunny in der Halbzeitpause den knapp 70.000 Zuschauern im Levi‘s Stadium einheizen werden, sind die Seahawks und die Patriots für das sportliche Spektakel auf dem Rasen zuständig. Dass sie mit Punkten nicht geizen, haben beide Teams im Grunddurchgang gezeigt, wo New England und Seattle am zweit- bzw. dritthäufigsten angeschrieben haben. Obendrein verfügen sie über exzellente Verteidigungsreihen. So haben die Seahawks in der „Regular Season“ die wenigsten Punkte kassiert.

Bad Bunny
Bad Bunny(Bild: AP/Brontë Wittpenn)

Nicht zuletzt deshalb gilt Seattle als Favorit. Cheftrainer Mike Macdonald hat binnen zwei Jahren eine Championship-Truppe geformt. „Im Frühjahr waren wir das noch nicht“, erklärte der 38-Jährige, der mit der drittjüngsten Mannschaft der NFL zum besten Team in der National Football Conference (NFC) aufgestiegen ist und verdient in der Super Bowl steht. „Um eine solche Bühne zu erreichen und ein solches Spiel zu gewinnen, brauchst du genau so eine Entwicklung. Wir werden diese Momente genießen.“ Den Leistungsnachweis erbrachte man auch im Conference-Finale beim 31:27-Sieg gegen die Los Angeles Rams.

Darnolds Cinderella-Story
Macdonald stellte seinen jungen Spielern auch Routiniers wie Wide Receiver Cooper Kupp zur Seite und landete mit dem bereits abgeschriebenen Quarterback Sam Darnold einen Treffer. Der 28-Jährige, der einst als Elite-Prospekt von den New York Jets gedraftet worden war, kam nach erfolglosen Jahren bei den Jets und den Carolina Panthers über San Francisco sowie Minnesota vor dieser Saison nach Seattle und kämpft nun um einen Meisterring. „Man sieht Beispiele dafür überall: Spieler, die vielleicht nicht so erfolgreich sind, wie sie es oder die Medien erwartet haben“, sagte Darnold. „Ich habe aus meinen Fehlern gelernt.“

Sam Darnold
Sam Darnold(Bild: AFP/STEPH CHAMBERS)

Im Grunddurchgang war Darnold mit 4.048 Passing Yards fünftbester Quarterback der Liga und warf 25 Touchdown-Pässe (9.). Dieser Wandel und das Durchhaltevermögen Darnolds nötigt auch dem jungen Patriots-Spielmacher Drake Maye viel Respekt ab. „Was er für eine Karriere hinter sich hat. Er hat es ihnen (den anderen Teams, Anm.) heimgezahlt“, sagte der 23-Jährige diese Woche.

Vrabels Erfolgsgeschichte
Maye wurde 2024 – wie Darnold sechs Jahre davor – im Draft an dritter Stelle ausgewählt, hat aber bereits in seiner zweiten Saison den Sprung ins Endspiel geschafft. Mit 72 Prozent erfolgreichen Pässen stellt er den Bestwert der Liga, 31 Touchdown-Würfe (3.) und 4.394 Passing Yards (4.) sind ebenfalls Topmarken. Längst wird ihm eine große Zukunft in der NFL vorhergesagt. Sein Headcoach Mike Vrabel lobte aber auch die Fortschritte in der Defense: „Das Team hat sich kontinuierlich verbessert, vor allem in der Verteidigung.“

Vor elf Jahren hatten sich die Patriots in einem dramatischen Finale gegen Seattle mit 28:24 durchgesetzt. Bei der Neuauflage gelten sie als Underdog, Vrabel fühlt sich in der Rolle aber wohl. „Die Mehrheit der Menschen sind wahrscheinlich eher Außenseiter als Favoriten“, erklärte der 50-Jährige, der aus einem Team mit einer Bilanz von vier Siegen und 13 Niederlagen binnen einer Saison eine schlagkräftige Truppe mit 14 Erfolgen und drei Pleiten sowie drei Play-off-Siegen geformt hat.

Tom Brady
Tom Brady(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mitchell Leff)

Dass er als dreifacher Super-Bowl-Champion als Spieler der Patriots nun auch als Cheftrainer derselben Franchise reüssieren könnte, sei nie wirklich ein Plan gewesen. „Aber manchmal sind Dinge einfach vorherbestimmt. Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die Dinge richtig macht, kommen sie zu einem“, meinte Vrabel. Der einstige Linebacker fing 2004 in der Super Bowl XXXVIII gegen Carolina einen Touchdown-Pass als Verteidiger – geworfen von Tom Brady, der für die bisherigen sechs Pats-Titel verantwortlich ist. „Die Patriots sind zurück“, meinte Brady nun. Und das ist der Verdienst in erster Linie von Vrabel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
132.560 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
113.994 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
104.890 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Mehr US-Sport
Super-Bowl-Ticker
LIVE ab 0.30 Uhr: Seahawks gegen Patriots!
Beim Super Bowl
„Gut, dass die NFL ein politisches Zeichen setzt“
NBA
Detroit lässt New York im Schlagerspiel verblassen
Kurz vor Super Bowl
Rams-Quarterback Stafford erstmals MVP in NFL
Krone Plus Logo
Super Bowl in Zahlen
Mehr Notfälle wegen verschluckter Chicken-Wings

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf