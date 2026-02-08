LIVE ab 0.30 Uhr: Seahawks gegen Patriots!

Dass er als dreifacher Super-Bowl-Champion als Spieler der Patriots nun auch als Cheftrainer derselben Franchise reüssieren könnte, sei nie wirklich ein Plan gewesen. „Aber manchmal sind Dinge einfach vorherbestimmt. Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die Dinge richtig macht, kommen sie zu einem“, meinte Vrabel. Der einstige Linebacker fing 2004 in der Super Bowl XXXVIII gegen Carolina einen Touchdown-Pass als Verteidiger – geworfen von Tom Brady, der für die bisherigen sechs Pats-Titel verantwortlich ist. „Die Patriots sind zurück“, meinte Brady nun. Und das ist der Verdienst in erster Linie von Vrabel.