Alarm der Atemwege

Harmloser Reiz oder Warnsignal: Was Husten verrät

Gesund
12.02.2026 05:00
Husten nicht länger als ein paar Wochen anstehen lassen!
Husten nicht länger als ein paar Wochen anstehen lassen!(Bild: bnenin - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Ob trocken, bellend oder mit Auswurf: Husten gehört – vor allem in der kalten Jahreszeit – zu den häufigsten Beschwerden. Meist schützt er nur die Atemwege, manchmal signalisiert er jedoch, dass etwas nicht stimmt. Was dabei genau im Körper passiert, welche Formen es gibt und wann Vorsicht geboten ist.

Husten ist an sich ein Schutzreflex des Körpers. Er dient dazu, die Atemwege von Fremdstoffen, Schleim oder anderen Reizstoffen zu befreien. Ausgelöst wird er durch spezielle Sinneszellen, sogenannte Hustenrezeptoren, die sich vor allem im Rachen, in der Luftröhre und in den Bronchien befinden. Werden diese Rezeptoren etwa durch Viren, Bakterien, Rauch, Staub oder kalte Luft gereizt, senden sie Signale an das „Hustenzentrum“ im Hirnstamm.

Daraufhin läuft Folgendes ab: Zunächst atmet man ein, dann schließt sich die Stimmritze, die Atemmuskulatur spannt sich an und plötzlich entweicht die Luft gleichsam explosionsartig. So können störende Substanzen rasch und effektiv aus den Atemwegen entfernt werden.

Produktiv oder unproduktiv?
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen unproduktivem (trockenem) und produktivem Husten. Unproduktiver Husten geht nicht mit Auswurf einher. Er fühlt sich im Hals meist kratzend oder schmerzhaft an und tritt häufig zu Beginn einer Erkältung auf, aber auch bei Reizungen der Atemwege. Trockene Luft oder bestimmte Medikamente können ebenso einen solchen Husten verursachen.

Produktiver Husten hingegen ist durch „Auswurf“ gekennzeichnet. Dieser Schleim entsteht, wenn die Schleimhäute entzündet sind und vermehrt Sekret bilden, um Krankheitserreger oder Partikel abzutransportieren. Diese Form des Hustens ist typisch für Infekte der unteren Atemwege wie Bronchitis oder Lungenentzündung, kann aber auch bei chronischen Erkrankungen wie COPD („Chronisch obstruktive Lungenerkrankung“ bzw. chronische Lungenerkrankung, bei der die Atemwege verengt sind) auftreten. Farbe und Konsistenz des Auswurfs können Hinweise auf die Ursache geben, reichen allein jedoch nicht für eine Diagnose aus.

Wann gilt Husten als gefährlich?
In den meisten Fällen ist Husten harmlos und klingt innerhalb weniger Tage oder Wochen ab. Während bei trockenem Reizhusten kurzfristig hustenstillende Maßnahmen infrage kommen, sollte produktiver Husten nicht unterdrückt werden, da das Abhusten des Schleims wichtig ist. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Schonung und das Meiden von Reizstoffen unterstützen die Selbstheilung.

Aufmerksamkeit ist jedoch geboten, wenn „das Bellen“ länger als drei Wochen anhält, sich verschlimmert oder immer wiederkehrt. Warnzeichen sind darüber hinaus Atemnot, Brustschmerzen, hohes oder anhaltendes Fieber, blutiger Auswurf, ungewollter Gewichtsverlust oder nächtliches Schwitzen. Dann sollte der Husten unbedingt ärztlich abgeklärt werden, um die Ursache gezielt zu behandeln.

