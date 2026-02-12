Harmloser Reiz oder Warnsignal: Was Husten verrät

Produktiver Husten hingegen ist durch „Auswurf“ gekennzeichnet. Dieser Schleim entsteht, wenn die Schleimhäute entzündet sind und vermehrt Sekret bilden, um Krankheitserreger oder Partikel abzutransportieren. Diese Form des Hustens ist typisch für Infekte der unteren Atemwege wie Bronchitis oder Lungenentzündung, kann aber auch bei chronischen Erkrankungen wie COPD („Chronisch obstruktive Lungenerkrankung“ bzw. chronische Lungenerkrankung, bei der die Atemwege verengt sind) auftreten. Farbe und Konsistenz des Auswurfs können Hinweise auf die Ursache geben, reichen allein jedoch nicht für eine Diagnose aus.