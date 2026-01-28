Freiheitliche toben wegen „neuem“ Landes-Logo

Feller? „Es spricht eigentlich nichts dagegen!“
Seltener Doppelsieg
Die Kärntner Landesregierung setzt auf ein „neues“ Emblem und will damit nicht nur für Social Media gerüstet sein, sondern sendet auch eine klare Botschaft damit aus. Während die Regierung dieser Änderung keine große Bedeutung gibt, schäumen die Kärntner Blauen.
Der Unterschied zum knapp zwölf Jahre alten Logo des Landes ist marginal. Lediglich ein etwas breiterer Zeichenabstand und mehr Rundungen deuten auf das Emblem hin. Der Grund für die Änderungen seien laut Land Kärnten die Sozialen Medien. Denn das alte Logo sei nicht mehr kompatibel gewesen.
