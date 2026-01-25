Diese Themen bestimmten den St. Pöltner Wahlkampf

Immer wieder der Südsee

Die SPÖ war nicht müde zu betonen, dass ihr Wahlprogramm mit 87 Punkten einzigartig in der Landeshauptstadt sei. Darauf befindet sich mit dem Südsee ein Projekt, dass schon kurz vor dem letzten Urnengang 2021 erstmals präsentiert worden war. Wenige Wochen vor diesem Wahltermin lud Bürgermeister Matthias Stadler zu einem Update. Die Pläne des für einen Zeitraum von zumindest zehn Jahren ausgelegten Projekts seien fast fertig, aber noch hydrologische und naturschutzfachliche Gutachten sowie wasser- und naturschutzrechtliche Bewilligungen ausständig. Für die ÖVP reiht sich der Südsee jedoch lediglich in eine Reihe verschiedenster Wahlversprechen: „Wie das ,Haus der Zukunft‘, das am Roßmarkt entstehen sollte.“