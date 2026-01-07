Warum der Stadtbus LUP vor dem Stillstand steht

Die kommenden Wochen sind für den St. Pöltner Stadtbus entscheidende. Wie berichtet, läuft das aktuelle System des LUP im August 2027 aus. Hinter den Kulissen wird seit Jahren an einem Konzept gearbeitet. Zur Debatte stehen etwa eine (teure) E-Bus-Flotte und der Ausbau des Netzes. Doch kurz vor der Gemeinderatswahl wird der Ton rauer.