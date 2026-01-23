Schlagabtausch um Schulden und Prestigeprojekte

Harte Attacke auf den Stadtchef

Wels war jahrzehntelang von der SPÖ regiert worden, seit 2015 stellt jedoch die FPÖ den Stadtchef. Seither stehe Wels für Wirtschaftlichkeit und Wohlstand, während St. Pölten gleichbedeutend mit Schulden und Show sei, geben Antauer und Rabl als Parole aus. Die Verschuldung sei hier in den letzten zehn Jahren von 80 auf 180 Millionen Euro gestiegen, die Bevölkerung müsse Gebührenerhöhungen stemmen. „SPÖ-Bürgermeister Stadler hat die Stadtfinanzen nicht im Griff, zieht stattdessen eine Show mit teuren Prestigeprojekten wie dem Windfänger und dem Tangente-Festival ab“, wettert Antauer.