Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahl in St. Pölten

Sogar Kinderbetreuung wird zum Parteien-Zankapfel

Niederösterreich
21.01.2026 13:00
Berufstätige Eltern brauchen Betreuungsplätze für den Nachwuchs.
Berufstätige Eltern brauchen Betreuungsplätze für den Nachwuchs.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Betreuungsplätze für Kleinkinder werden jetzt zum Wahlkampf-Thema in St. Pölten.  Das Kinderhaus der „roten“ Volkshilfe sperrt heuer zu – der „schwarze“ Familienbund möchte 45 Betreuungsplätze in St. Pölten schaffen. 

0 Kommentare

Väter und vor allem Mütter von Kleinkindern kennen das Problem. Sobald sich die Karenzzeit dem Ende zuneigt und beide Elternteile berufstätig sind, beginnt die Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz. Und passende Angebote sind oft rar. Kein Wunder also, dass dieses Thema auch im St. Pöltner Gemeinderatswahlkampf aufpoppt. Noch dazu, wo just in der Landeshauptstadt die Plätze im Kinderhaus der Volkshilfe ab Herbst wegfallen.

Fehlende Angebote
„Nicht zuletzt deshalb haben es Eltern, die Betreuung für Kleinkinder suchen, in St. Pölten besonders schwer“, bilanziert ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck. Fehlende Angebote würden es für junge Familien zum Problem machen, Kinder und Job unter einen Hut zu bekommen.

ÖVP-Kandidat Florian Krumböck mit Familienbund- Chefin Irene Bamberger.
ÖVP-Kandidat Florian Krumböck mit Familienbund- Chefin Irene Bamberger.(Bild: VP St. Pölten/Klammer)

45 zusätzliche Plätze
Krumböck kündigt nun an, eine Lösung parat zu haben: „Der Familienbund möchte diesbezüglich mit der Landeshauptstadt zusammenarbeiten.“ Mittelfristig könnte die Organisation im ehemaligen Kolpinghaus an der Promenade drei Gruppen und damit Plätze für 45 Kleinkinder schaffen.

Bisher keine Kooperation
„Wir sind erfahrene Partner für Städte und Gemeinden“, betont Familienbund-Geschäftsführerin Irene Bamberger im Gespräch mit Krumböck. Und sie verweist auf Betreuungseinrichtungen in Eggenburg, Kirchberg am Wagram, Irnfritz-Messern und Markersdorf-Haindorf. In der Landeshauptstadt sei aber bisher keine Zusammenarbeit zustande gekommen: „Erst im vergangenen Dezember hat es eine erneute Absage der Stadtregierung gegeben.“ Krumböck will das Angebot des Familienbundes aufgreifen: „Denn die Statistik belegt, dass St. Pölten bei der Betreuung der Unter-Zweijährigen nachhinkt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
144.017 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
124.372 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
113.155 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf