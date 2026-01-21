Sogar Kinderbetreuung wird zum Parteien-Zankapfel

Bisher keine Kooperation

„Wir sind erfahrene Partner für Städte und Gemeinden“, betont Familienbund-Geschäftsführerin Irene Bamberger im Gespräch mit Krumböck. Und sie verweist auf Betreuungseinrichtungen in Eggenburg, Kirchberg am Wagram, Irnfritz-Messern und Markersdorf-Haindorf. In der Landeshauptstadt sei aber bisher keine Zusammenarbeit zustande gekommen: „Erst im vergangenen Dezember hat es eine erneute Absage der Stadtregierung gegeben.“ Krumböck will das Angebot des Familienbundes aufgreifen: „Denn die Statistik belegt, dass St. Pölten bei der Betreuung der Unter-Zweijährigen nachhinkt.“