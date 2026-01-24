3000 Unterschriften für Erhalt des St. Pöltner LUP

„Das ist eine neue Qualität“

Auch wenn die Stadt-SPÖ dieses Szenario ausschloss, hat die Junge Generation diese Sorge aufgegriffen und eine Petition gestartet, die sich an Landbauer richtet. „In weniger als zwei Wochen haben 3000 Personen unterzeichnet und damit die FPÖ aufgefordert, die Finanzierungszusage nicht weiter zu blockieren“, betont Vizebürgermeister Michael Kögl (SPÖ). Die Stadt habe mehrere Varianten mit dem Land ausgearbeitet. „Der Wahlkampf treibt seltsame Blüten. Aber das ist eine neue Qualität“, betont Kögl.