SPÖ mit Kritik an FPÖ

3000 Unterschriften für Erhalt des St. Pöltner LUP

Niederösterreich
24.01.2026 06:30
3000-mal wurde die Petition der Jungen Generation für den Stadtbus LUP unterzeichnet.
3000-mal wurde die Petition der Jungen Generation für den Stadtbus LUP unterzeichnet.(Bild: Krückel)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Der Stadtbus bleibt Wahlkampfthema in St. Pölten: Nach dem Hickhack mit der FPÖ sehen sich die Sozialdemokraten nun mit einer Petition bestätigt.

Nur einen Tag vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten rückt der öffentliche Verkehr in der Landeshauptstadt noch einmal in den Mittelpunkt der Debatten. Wie berichtet, hatte es zuletzt vor allem zwischen SPÖ und FPÖ beinahe täglich hitzig geführte Debatten gegeben. Die SPÖ forderte Landesrat Udo Landbauer auf, endlich seine Zusage zur Drittelfinanzierung zu geben.

Droht ein Aus 2027?
Der Freiheitliche wiederum drängte im Zuge der Neuausschreibung Bürgermeister Matthias Stadler zu einer Entscheidung über die künftige Ausrichtung des LUP, ehe Unterstützung aus dem Land zugesichert werden könne. Diskutiert wurde meist vor allem um eine mögliche E-Bus-Flotte. Mehrmals fiel dabei ein mögliches Aus des Stadtbusses mit Vertragsende 2027, sollte es keine rasche Entscheidung aus dem Rathaus geben.

„Das ist eine neue Qualität“
Auch wenn die Stadt-SPÖ dieses Szenario ausschloss, hat die Junge Generation diese Sorge aufgegriffen und eine Petition gestartet, die sich an Landbauer richtet. „In weniger als zwei Wochen haben 3000 Personen unterzeichnet und damit die FPÖ aufgefordert, die Finanzierungszusage nicht weiter zu blockieren“, betont Vizebürgermeister Michael Kögl (SPÖ). Die Stadt habe mehrere Varianten mit dem Land ausgearbeitet. „Der Wahlkampf treibt seltsame Blüten. Aber das ist eine neue Qualität“, betont Kögl.

Niederösterreich

