„Kärchern Kriminalität weg“ – Wirbel um FPÖ-Video

„Das ist keine sachliche Politik“

Genau das ärgert die SPÖ, vor allem Ricardo Zanot, Administrator der größten Facebook-Gruppe der Landeshauptstadt mit mehr als 37.000 Mitgliedern, der heuer erstmals für die Sozialdemokraten kandidiert. „Damit werden reale Menschen und ein konkretes Geschäft visuell mit ,Kriminalität‘ verknüpft, das man ,wegspülen‘ müsse. Das ist keine sachliche Politik. Das ist gezielte Entmenschlichung und Stimmungsmache“, wirft er den Freiheitlichen vor.