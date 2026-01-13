Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahl-Aufreger

„Kärchern Kriminalität weg“ – Wirbel um FPÖ-Video

Niederösterreich
13.01.2026 15:00
Ein Screenshot des Wahlwerbevideos – genau zu diesem Zeitpunkt wird vom „Wegkärchern der ...
Ein Screenshot des Wahlwerbevideos – genau zu diesem Zeitpunkt wird vom „Wegkärchern der Kriminalität“ gesprochen.(Bild: FPÖ)

Ein 1:18 Minuten lange Wahlwerbung der FPÖ sorgt in St. Pölten für Aufregung. Korrekter: rund fünf Sekunden davon. Denn Spitzenkandidat Martin Antauer kündigt dabei an, die „Kriminalität in der Stadt wegkärchern“ zu wollen. Dabei zu sehen: zwei Jugendliche mit Migrationshintergrund und ein afghanischer Supermarkt. Die SPÖ tobt!

0 Kommentare

Ein kurzer Clip der Freiheitlichen sorgt wenige Tage vor dem Urnengang für reichlich Wirbel in St. Pölten. Darin spricht Spitzenkandidat Martin Antauer zunächst über Politik, die dem Bürger dienen und den Wohlstand der Landsleute sichern müsse. Daher werde er mit dem „roten System“ aufräumen.

So weit, so Wahlkampf. Doch dann spricht der Freiheitliche auch davon, die „Kriminalität aus unseren Straßen zu kärchern“. Zu diesem Zeitpunkt sind von hinten zwei Jugendliche mit mutmaßlichem Migrationshintergrund und der afghanische Supermarkt in Bahnhofsnähe zu sehen. 

„Das ist keine sachliche Politik“
Genau das ärgert die SPÖ, vor allem Ricardo Zanot, Administrator der größten Facebook-Gruppe der Landeshauptstadt mit mehr als 37.000 Mitgliedern, der heuer erstmals für die Sozialdemokraten kandidiert. „Damit werden reale Menschen und ein konkretes Geschäft visuell mit ,Kriminalität‘ verknüpft, das man ,wegspülen‘ müsse. Das ist keine sachliche Politik. Das ist gezielte Entmenschlichung und Stimmungsmache“, wirft er den Freiheitlichen vor. 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
152.891 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
146.647 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
130.080 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf