Nun greift der Minister im Streit um Stadtbus ein

Entscheidung für Neuausschreibung

Zuvor hatten die Freiheitlichen SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler vorgeworfen, keine Entscheidung zu treffen, wie der öffentliche Stadtverkehr im Zuge der Neuausschreibung im Jahr 2027 aussehen soll. Dementsprechend könne der zuständige Landesrat Udo Landbauer auch keine Finanzierung zusichern. Die SPÖ spielte den Ball zurück, man könne erst entscheiden, wenn die Unterstützung des Landes sicher sei. Es folgte ein Hin und Her am Rücken der mehr als fünf Millionen Fahrgäste jährlich.