Bis zum Baden im Südsee ist es noch ein langer Weg

Ermöglicht werden soll der Südsee – wie berichtet – durch Hochwasserschutzmaßnahmen. In diesem Zusammenhang wird die Traisen von der Ochsenburger Brücke bis zumindest zum Wimpassinger Steg renaturiert. „Sie hat eine gute Wasserqualität, ist über weite Strecken aber zu stark reguliert“, erklärt Hydrologe Hannes Gabriel. Der Fluss soll einen bis zu 300 Meter breiten Korridor als Spielraum für seine natürliche Entwicklung bekommen. „Diesen hatte die Traisen bereits vor ihrer Regulierung um 1910“, erklärt Gabriel. Die bestehenden Sohlstufen können dann rückgebaut werden.