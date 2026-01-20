Asyl-Zuzug: „St. Pölten darf nicht Wien werden“

Am Sonntag wird in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gewählt. Deutliche Kritik am Wachstum St. Pöltens übt FPÖ-Spitzenkandidat Martin Antauer.
Niederösterreich wächst – vor allem durch Menschen, die aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland herziehen. Anfang 2024 notiert die Statistik Austria für die Landeshauptstadt St. Pölten einen Zuwachs von gleich 6.000 Menschen mehr als noch Anfang 2023. Der Umstand, dass man in 30 Minuten von St. Pölten in Wien ist, macht die kleine Stadt zu einer beliebten Wohn-Alternative. Doch die FPÖ Niederösterreich sieht das Bevölkerungswachstum kritisch.
Der Zuzug ist ein einziges Asylprogramm auf Kosten der Steuerzahler.
Martin Antauer, FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat
Bild: Attila Molnar
„Ein Paradies für Wirtschaftsflüchtlinge“
Von 8000 Landeshauptstädtern, die seit 2012 zugezogen sind, seien 7000 Ausländer, sagen die Freiheitlichen am Dienstag. „Der Zuzug ist ein einziges Asylprogramm auf Kosten der Steuerzahler“, kritisiert Martin Antauer, der am Sonntag für die FPÖ als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl antritt. Auch, dass von 1300 Sozialhilfe-Empfängern in St. Pölten 75 Prozent aus dem Ausland stammen, sieht er kritisch: „Die Stadt ist ein Paradies für Wirtschaftsflüchtlinge ohne Asylgrund.“
Die Statistik Austria verzeichne seit 2015 über 2000 Syrer, Afghanen und Iraker, die sch in St. Pölten angesiedelt haben, betonen die Freiheitlichen weiter. Die Kritik geht dabei in Richtung des SPÖ-Bürgermeisters Matthias Stadler, dessen Partei seit 2004 die Mehrheit im Gemeinderat hält.
