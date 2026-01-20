Asyl-Zuzug: „St. Pölten darf nicht Wien werden“

Niederösterreich wächst – vor allem durch Menschen, die aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland herziehen. Anfang 2024 notiert die Statistik Austria für die Landeshauptstadt St. Pölten einen Zuwachs von gleich 6.000 Menschen mehr als noch Anfang 2023. Der Umstand, dass man in 30 Minuten von St. Pölten in Wien ist, macht die kleine Stadt zu einer beliebten Wohn-Alternative. Doch die FPÖ Niederösterreich sieht das Bevölkerungswachstum kritisch.