Mit Spielplatz-Offensive den Wahlkampf „schaukeln“

Spielgeräte für alle Generationen

Erster Meilenstein werde ein Innenstadt-Spielplatz mit mobilen Elementen für die Fußgängerzone und die Plätze sein, wird angekündigt. Die Spielplätze der Zukunft sollen sich nicht nur bestimmten Themen – etwas Holz oder Wasser – widmen. Sie sollen zudem generationenübergreifend auch für Senioren nutzbar sein. Augenschein soll dabei auch auf behindertengerechte Spielgeräte gelegt werden, kündigt die SPÖ an.