Heute entscheiden 44.063 Wähler über St. Pölten

Auch der Stimmzettel selbst wurde neu gestaltet. Er ist deutlich größer als die alte Variante, die Kandidaten sind jeweils direkt unter den Parteien angeführt. Wer möchte, kann bis zu fünf Vorzugsstimmen vergeben. Vorsicht: Es gilt das Prinzip „Name vor Partei“ – eine persönliche Vorzugsstimme für einen Kandidaten einer anderen Partei als die, die man oben angekreuzt hat, hat also Vorrang.