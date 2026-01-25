Vorteilswelt
Heute entscheiden 44.063 Wähler über St. Pölten

Niederösterreich
25.01.2026 07:00
Von Thomas Werth und Franz Hollauf

Es ist so weit! Seit 7 Uhr sind die Wahllokale in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten geöffnet. 42 Mandate werden vergeben. Während die SPÖ um ihre Hochburg kämpft, wollen sechs Listen die Absolute der Roten brechen.

Die Rollen sind im Vorfeld der Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt klar verteilt. Die Sozialdemokraten waren 2021 – zum wiederholten Male – mit Abstand stimmenstärkste Partei. Mit 56 Prozent verteidigte die SPÖ um Bürgermeister Matthias Stadler die absolute Mehrheit. Auf Platz zwei folgte die ÖVP mit 22,7 Prozent, dahinter mit der FPÖ (8,9 Prozent) der große Verlierer der letzten Wahl, knapp vor den Grünen. Das letzte Mandat schnappten sich die NEOS.

Das Wichtigste in Kürze:

  • St. Pölten ist seit der Nachkriegszeit fest in der Hand der Sozialdemokraten. Seit 1965 regiert die SPÖ mit absoluter Mehrheit.
  • Neue Gesichter gegen den Polit-Allrounder: Außer der SPÖ treten alle Parteien mit neuen Spitzenkandidaten an. 
  • Der Streit um den Stadtbus LUP, Debatten über den Ausländer-Anteil, der wiederkehrende Südsee oder die budgetäre Lage bestimmten den Wahlkampf.

Opposition eint ein gemeinsames Ziel
Wenn heute 44.063 Wähler zu den Wahlurnen gerufen werden, dann stellt sich vor allem eine Frage: Hält die rote Hochburg dem Ansturm von insgesamt sechs Konkurrenten stand? Denn das Brechen der Absoluten ist ein vorrangiges Ziel sämtlicher anderer Kandidaten. Neben den im Gemeinderat vertretenen Parteien versuchen es erneut die KPÖ sowie erstmals die Liste Multikulturelle Gesellschaft.

St. Pölten ist seit der Nachkriegszeit fest in der Hand der Sozialdemokraten. Seit 1965 regiert ...
(Bild: Krone KREATIV/Attila Molnar)
Die Ausgangsposition
(Bild: Krone KREATIV)

Nur mehr Hauptwohnsitzer
Erstmals sind beim Urnengang in der Landeshauptstadt ebenfalls nur mehr die Hauptwohnsitzer wahlberechtigt, Nebenwohnsitzer haben keine Stimme mehr. Es ist aber nicht die einzige Neuerung.

Auch der Stimmzettel selbst wurde neu gestaltet. Er ist deutlich größer als die alte Variante, die Kandidaten sind jeweils direkt unter den Parteien angeführt. Wer möchte, kann bis zu fünf Vorzugsstimmen vergeben. Vorsicht: Es gilt das Prinzip „Name vor Partei“ – eine persönliche Vorzugsstimme für einen Kandidaten einer anderen Partei als die, die man oben angekreuzt hat, hat also Vorrang.

Krumböck und Antauer (1. bzw. 3.v.re) wollen die Absolute von Stadler (links) brechen. Zirngast ...
Wahlschluss ist um 16 Uhr
Gewählt werden kann am Wahlsonntag von 7 bis 16 Uhr im zugeteilten der insgesamt 65 Sprengel. Einzig das Wahllokal beim Seniorenwohnheim Eisberg hat nur bis 12 Uhr geöffnet. Wählen darf jeder, der am 20. Oktober 2025, dem Stichtag, seinen Hauptwohnsitz in St. Pölten hat oder hatte. Und er muss das 16. Lebensjahr zum Wahltag vollendet haben (siehe auch Bericht links). Mitgenommen werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis, auch eine E-Card mit Foto wird akzeptiert.

Niederösterreich

