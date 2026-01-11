"He was like my child."
Hunter (84) shot border collie on forest road
A winter walk in Pettenbach, Upper Austria, came to a dramatic end. Without warning, an elderly hunting leaseholder fired from his raised hide at a border collie wearing reflective clothing, whose owner was walking ahead on a forest path. Why? His initial justification was that he had mistaken the dog for a fox.
Fabian P. (30) cannot get the images of his beloved dog, shot in broad daylight on December 27, out of his head. "The sight was terrible and still upsets me greatly. Cooper was my darling, my everything, my best friend, my therapist, and like a child to me," he says, his voice choked with tears.
