Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geht um Kubas Zukunft

Castro-Enkel für Gespräche mit Donald Trump offen

Außenpolitik
07.07.2026 10:14
Rodríguez Castro, militärischer Sicherheitschef in Kuba (kleines Bild), will Kuba aus der Krise ...
Rodríguez Castro, militärischer Sicherheitschef in Kuba (kleines Bild), will Kuba aus der Krise helfen.(Bild: AFP/YAMIL LAGE, commons.wikimedia.org)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Enkel des früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro, Rodriguez „El Cangrejo“ Castro, zeigt sich offen für direkte Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 42 Jahre alte Rodríguez, militärischer Sicherheitschef in Kuba, erklärte in mehreren Exklusivinterviews mit „USA Today“, er könne mit jedem Vertreter sprechen, den die US-Regierung auswähle. Am liebsten wäre ihm jedoch ein Treffen mit Trump selbst.

Aus seiner Sicht bleibe Kuba keine Zeit. Das Land stecke in einer schweren Wirtschaftskrise, kämpfe mit einer humanitären Notlage und leide unter einer Ölblockade der Trump-Regierung. Kuba wolle verhindern, das nächste Venezuela zu werden, betonte er.

Lage auf Kuba

  • Die Kommunisten um Raúl Castro prägen Kuba seit der Revolution seines verstorbenen Bruders Fidel Castro im Jahr 1959.
  • Ebenfalls im Mai veröffentlichte Kuba die Namen Tausender Häftlinge, die im Rahmen einer zuvor erlassenen Anordnung freikamen. Parallel dazu verhandelte die kubanische Regierung mit den USA über mehrere Streitpunkte, darunter auch über politische Gefangene.
  • Die Castro-Familie spielt bis heute eine zentrale Rolle in Politik und Wirtschaft des Landes. Rodríguez Castros Vater, General Luis Alberto Rodríguez López Calleja, leitete den vom Militär gestützten Konzern GAESA. 

Castro stellt Freilassung von Gefangenen in Aussicht
Auch bei sogenannten politischen Gefangenen zeigte sich Castro gesprächsbereit. Er erklärte, unter den richtigen Bedingungen könnten Personen freigelassen werden, die als „politische Gefangene gelten“.

Berater und Vertrauter
Rodríguez Castro wuchs im direkten Umfeld der kubanischen Machtelite auf. Schon als Jugendlicher wurde er von seinem Großvater in staatliche Angelegenheiten einbezogen. Heute gilt er nicht nur als Sicherheitschef der kubanischen Führung, sondern auch als Berater bei politischen Entscheidungen, Investitionen und Verhandlungen. Auch Präsident Miguel Díaz Canel soll auf seinen Rat hören.

Raúl Castro, Bruder von Fidel Castro
Raúl Castro, Bruder von Fidel Castro(Bild: AP/Ismael Francisco)

„Habe mich nie für die Politik interessiert“
Trotzdem betont Castro, er sehe sich selbst nicht als Politiker. „Ich habe mich nie für die Politik interessiert“, sagte er. „Aber wenn die Revolution mich irgendwann darum bitten würde, würde ich es tun“, fügte er hinzu. Zugleich stellte er klar, dass er weder die Prinzipien der Revolution von 1959 noch die Souveränität Kubas aufgeben werde.

Lesen Sie auch:
Havanna: Ein altes Auto fährt an den Trümmern eines abgerissenen Hauses vorbei.
Nach Trumps Drohungen
China als Vorbild: Kuba öffnet seine Wirtschaft
12.06.2026
Flugzeug-Abschuss
USA wollen Kubas Ex-Präsident Castro (94) anklagen
15.05.2026

Castro Familie bleibt mächtig
Rodríguez Castro verfügt über ein Netzwerk aus hochrangigen politischen Kontakten im Umfeld des Weißen Hauses. Sein Einfluss in Kuba gilt wegen seines Namens und seiner Familienverbindungen dennoch als beträchtlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.07.2026 10:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
121.335 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
92.093 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
91.033 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1137 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
814 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
660 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Mehr Außenpolitik
Geht um Kubas Zukunft
Castro-Enkel für Gespräche mit Donald Trump offen
Krone Plus Logo
„Kahrsinner“
Bürgermeister-Teilung in der Landeshauptstadt?
Steirischer Landtag
Abgeordnete gönnen sich 83 Tage Sommerferien
Weitere Eskalation?
Nun spricht auch der Kreml von „echtem Krieg“
„Krone“-Kommentar
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf