Castro-Enkel für Gespräche mit Donald Trump offen

„Habe mich nie für die Politik interessiert“

Trotzdem betont Castro, er sehe sich selbst nicht als Politiker. „Ich habe mich nie für die Politik interessiert“, sagte er. „Aber wenn die Revolution mich irgendwann darum bitten würde, würde ich es tun“, fügte er hinzu. Zugleich stellte er klar, dass er weder die Prinzipien der Revolution von 1959 noch die Souveränität Kubas aufgeben werde.